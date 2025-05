Julio César Chávez se lanza contra Jake Paul y defiende al Junior: “No es un peleador”

Julio César Chávez se lanza contra Jake Paul y defiende al Junior (Gary A. Vasquez-Imagn Images/REUTERS)

Julio César Chávez acompañó a su hijo Junior a la primera conferencia de prensa para promocionar el evento Julio César Chávez Jr vs Jake Paul, pelea que se realizará en el Honda Center de Anaheim de California, Estados Unidos, el próximo 28 de junio.

Durante el evento, el César del boxeo menospreció la corta carrera del youtuber en el boxeo profesional, ya que aseguró que no es un verdadero peleador, sabrá de boxeo hasta que se enfrente a su hijo arriba del ring.

Desde la perspectiva del campeón retirado, Chávez Jr. le dará una gran pelea a Paul, insistió en que es impensable que pueda vencer a Julito.

Julio César Chávez aseguró que su hijo le ganará a Jake Paul |Crédito: X/ @GoldenBoyBoxing

“Así como se está entrenando Julio, tenía años que no lo miraba entrenar como está entrenando ahora. No hay manera, no hay por dónde Jake Paul le pueda ganar a mi hijo, con todo respeto, pero lo vamos a ch***gar a este cab***n”, sentenció ante los medios.

Los comentarios del gran campeón mexicano subieron de tono, y se lanzó contra el norteamericano, y es que luego de que se burló del apellido Chávez en el boxeo mexicano, aseguró que él no es un verdadero peleador.

“Así como se está preparando Julio, si sigue así hasta la pelea no hay por dónde le gane Jake Paul, porque Jake Paul no es peleador […] Jake Paul es joven, fuerte, pero no ha peleado con un peleador como mi hijo Julio”, expresó Chávez González.

Julio César Chávez se lanzó contra Jake Paul y defendió a su hijo (YouTube/ Most Valuable Promotions)

Así fue el primer cara a cara de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul

La primera conferencia de prensa para el enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul marcó el inicio oficial de la promoción de un combate que ha generado gran expectativa en el mundo del boxeo.

Durante el primer cara a cara, las tensiones no tardaron en surgir. Jake Paul no dudó en lanzar provocaciones dirigidas tanto a Chávez Jr. como al legado de su familia en el boxeo mexicano.

El estadounidense calificó el estilo de pelea del Junior como “vergonzoso” y aseguró que llega al combate con un nivel superior. Además, afirmó que incluso los aficionados mexicanos estarán de su lado, argumentando que cuenta con su apoyo para demostrar quién es el verdadero peleador.

El estadounidense calificó el estilo de pelea del Junior como “vergonzoso” y aseguró que llega al combate con un nivel superior (Gary A. Vasquez-Imagn Images/REUTERS)

“Los aficionados mexicanos me aman más que a este tipo, por eso tendré al público de mi lado para ganar, le voy a demostrar a él quién es el verdadero peleador mexicano”, declaró Paul.

Por su parte, Julio César Chávez Jr., quien estuvo acompañado por su padre, el legendario Julio César Chávez, no se quedó atrás en las declaraciones. Aunque evitó entrar en detalles sobre su estrategia, respondió a las provocaciones de Paul y aseguró que el verdadero desempeño se verá el día del combate.