Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul es una “pelea real”, asegura Óscar de la Hoya y se lanza contra Canelo (IG/ @jcchavezjr)

Uno de los eventos mediáticos más esperados en el boxeo internacional es la pelea de Julio César Chávez Jr. contra Jake Paul, el 28 de junio el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos, será el escenario que presenciará el regreso del Junior al ring.

Óscar de la Hoya, promotor de box detrás de este evento, aseguró que este combate es una “pelea real” y se lanzó contra Saúl Canelo Álvarez. Cabe recordar que el campeón tapatío recién consolidó los títulos de los supermedianos al derrotar a William Scull en una pelea sin golpes.

El Golden Boy consideró que el youtuber y el ex campeón mundial darán un gran espectáculo, por lo que no dudó de las habilidades de ambos púgiles. Por ello, el boxeador retirado recordó cuando Chávez Jr. se enfrentó a Canelo, así que expuso que la pelea contra el youtuber será más prometedora.

Julio César Chávez Jr. regresa al ring en evento estelar de Netflix (jcchavezjr)

Óscar de la hoya enaltece la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul

En una reciente entrevista con Fight Hub TV, de la Hoya consideró que el enfrentamiento entre el hijo de Julio César Chávez y el norteamericano será una verdadera pelea, aunque critiquen a Paul por no ser un boxeador con una carrera profesional, consideró que ambos darán un gran espectáculo.

“Jake Paul contra Julio César Chávez Jr. es una pelea real. La gente sigue hablando de que Jake Paul no es un buen peleador, bueno, ahora estará peleando contra un verdadero boxeador, Julio César Chávez Jr., es una buena prueba para ambos”, sentenció. Y es que, Óscar de la Hoya reconoció que cuando Chávez Jr. se concentra y enfoca, tiene una gran preparación para subir al ring, y no dudó que ya lo está haciendo. Por ello, el Golden Boy aprovechó para lanzarse contra Canelo, ya que recordó la pelea que tuvieron en 2017 y sentenció que Canelo no pudo derribar al Junior, analizó que Jake Paul puede dar un mejor espectáculo. “Canelo peleó contra Julio César Chávez Jr., promocionamos esa pelea hace unos años, no lo noqueó y no pudo hacerle daño. Imaginen si Jake Paul puede lastimarlo o incluso tambalearlo, es algo que Canelo no hizo, no pudo hacer", compartió.