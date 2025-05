Estas son las mezclas que no ayudan a combatir las cucarachas

Vinagre con agua: Esta mezcla es frecuentemente sugerida como un método para repeler insectos, incluidas las cucarachas. Sin embargo, el vinagre por sí solo no tiene propiedades insecticidas o repelentes específicas que afecten a estos insectos. Aunque puede servir para limpiar superficies y eliminar olores que podrían atraerlas, no tiene la fuerza necesaria para eliminarlas o evitar que regresen. Las cucarachas son muy resistentes y adaptables, por lo que el vinagre diluido no representa una barrera para su presencia.