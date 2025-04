¿Traiciona al América? Miguel Layún afirma que León merece estar en el Mundial de Clubes

El exfutbolista habló sobre la posibilidad de que las Águilas ocupen el lugar de los ‘Panzas Verdes’ en la justa mundialista. (Jovani Pérez)

En medio de todo el revuelo que existe por el tema del León y su participación en el Mundial de Clubes, mismo que ha dado pie para la posibilidad de que América ocupe su lugar en el certamen, Miguel Layún se pronunció al respecto y dejando de lado su fanatismo por los azulcremas, apuntó que los ’Panzas Verdes’ merecen estar en el torneo internacional.

A falta de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emita su veredicto final sobre el caso del León, bastante se ha señalado que, al interior de la FIFA ya estipularon que LAFC y el América serán los encargados de definir por medio de un partido único, al club que ocupará la vacante de los ‘Esmeraldas’.

(X/ @ClubAmerica)

Partiendo de esa premisa, al momento de ser cuestionado sobre si consideraba correcto que las Águilas acudieran al Mundial de Clubes, el exfutbolista, Miguel Layún se sinceró al señalar que, hablando desde un punto de “meritocracia”, el único club que merece acudir a la justa mundialista, es el León, pues son los que se lo ganaron en la cancha.

“Creo que son dos cosas muy diferentes que tenemos que hablar cuando abordamos este tema. La realidad es que, por meritocracia le corresponde ese lugar al León. Después está un tema reglamentario que ninguno de los que estamos aquí presentes, sabemos a ciencia cierta como se aplica ese reglamento, puntualmente con la multipropiedad y el tema del León”, apuntó el exfutbolista del Watford.

Layún habló sobre la posibilidad de tener a las Águilas en el Mundial de Clubes. (Jovani Pérez)

América, el menos culpable

Posteriormente, el ahora presidente de la Américas Kings League, dijo no entender el motivo por el cual se le tunde tanto a las Águilas con este asunto, pues ellos no fueron quienes comenzaron todo el revuelo en contra de los ’Panzas Verdes‘. De la mano, mencionó que, cualquier equipo que estuviera en la posición del América y se encontrará con la posibilidad de acudir al torneo, harían lo que les corresponde para poder asistir.

“Yo como exjugador, no te hablo como aficionado del América; si mañana habláramos de este tema con Cruz Azul, Pachuca, Tigres o Monterrey, yo te igual te diría que tienen que salir a ganar ese boleto, porque al final, no son ellos o en este caso, no fue el América quienes reportaron el caso. Entonces, si América no tenía ni vela en el entierro, pero le cae esta situación por el motivo que sea, ¿A poco dirías que no, que no vas a participar?”