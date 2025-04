Queens League España: Porcinas suspende a jugadora que hizo comentarios racistas sobre México

Los seguidores de la Queens League en América Latina mostraron su descontento ante las palabras de la española. (IG Sheila Artigas)

Si hay algo que caracteriza a los mexicanos, y a la gran mayoría de los latinoamericanos, es la constante defensa de su cultura y sus raíces. Así quedó demostrado una vez más luego de que una jugadora del equipo Porcinas, de la Queens League de España realizara varios comentarios racistas sobre México y su gente.

Se trata de Sheila Artigas, una de las jugadoras más destacadas del conjunto liderado por el influencer Ibai Llanos y Gemita. La arquera se encontraba en una transmisión en directo en la plataforma de Twitch cuando se refirió a las personas en Latinoamérica como ’panchitos’ y ’tiraflechas‘, palabras que generaron gran descontento entre sus seguidores de este lado del charco.

Pese a que el equipo se encuentra en su mejor momento y lideran toda la Queens League, este error las ha hecho acreedoras al desprecio de quienes veían sus partidos semana a semana pues consideran que Sheila tuvo actitudes xenófobas y racistas.

“¿Te gustan los ‘panchitos’? Depende del ‘panchito’, ¿no? Yo tenía un novio que era ‘tiraflechas’ y era guapísimo”, fue parte del diálogo que sostuvo con otras chicas que generó indignación entre la comunidad latina.

La joven se encontraba en plena transmisión en vivo cuando lanzó los comentarios. Crédito: TikTok @beefunitedfc

Porcinas toma cartas en el asunto

Pese a que la transmisión se hizo fuera de la cancha de la Queens League, el equipo que representa no se quedó de brazos cruzados y decidió tomar acciones que afectarán directamente a la jugadora.

Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, la institución destacó que no se toleraría este tipo de expresiones dentro del club y decidieron apartar a la portera de las actividades del equipo, aunque no se determinó por cuánto tiempo:

“Desde Porcinos FC informamos que, tras lo ocurrido durante una reciente transmisión en directo en la plataforma Twitch, en la que la jugadora Sheila Artigas realizó comentarios de carácter racista y xenófobo, se ha tomado la decisión de apartarla de la dinámica del equipo como medida disciplinaria determinada por el staff, cuerpo técnico, dirección del club y la liga”, se lee en el comunicado.

“Lamentamos profundamente esta situación y reiteramos que no toleramos este tipo de comportamientos. Actuamos de forma inmediata, convencidos de que el respeto debe prevalecer en todo momento. Agradecemos el apoyo de nuestra afición y de todas las personas que forman parte de esta comunidad”, profundizaron.

Tras la polémica, el club actuó de manera inmediata para sancionar a su jugadora. (Porcinas FC)

Sheila Artigas pide perdón

Tras la conmoción que ocasionaron sus comentarios y la revuelta mediática que significó tanto para la Queens League como a Porcinas FC, la jugadora decidió dar la cara y desde su perfil de X también lanzó una disculpa para toda la gente afectada:

“Quiero pedir disculpas públicas por los comentarios que hice durante una transmisión de Twitch. Reconozco que fueron inaceptables y ofensivos, y asumo la responsabilidad total por mis palabras. Lamento profundamente haber faltado al respeto y haber generado malestar. Mis comentarios no reflejan lo que pienso ni los valores que quiero representar, ni como persona ni como profesional”, explicó.

“Acepto la decisión del club y me comprometo a reflexionar sobre lo sucedido para aprender de este error y asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Agradezco a quienes me han señalado el daño causado. Este es un momento para escuchar, corregir y seguir creciendo”, puntualizó.

La joven reconoció que fue un completo error referirse de manera despectiva a las personas latinoamericanas. ( TW Sheila Artigas)