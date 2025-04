Filtran que transmisión de TUDN del América vs Cruz Azul no tuvo cercanía con aficionados

Filtran supuesto montaje de la cobertura de TUDN en el América vs Cruz Azul con aficionados (X/ @TUDNMEX)

En la reciente Jornada 15 del Clausura 2025, América recibió la visita de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes. TUDN intentó innovar su formato de transmisión, por lo que mandó a su equipo de narradores y analistas a la tribuna del estadio. Pese a lo novedoso que pareció esta cobertura —en la que participó Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Volpe— salieron a relucir algunos detalles de la cobertura.

A pesar de que la televisora intentó dar una apariencia de que los narradores estuvieron muy próximos a la afición, y que convivieron con varios de ellos, hasta tuvieron la oportunidad de tomarse una cerveza con los fans, en días recientes revelaron que no hubo cercanía con el público.

Surgió el reporte de que, al menos los asientos más próximos al equipo de TUDN se trató de equipo de producción que portaron las playeras de Cruz Azul y América. Fue el Francotirador de Récord quien compartió que los supuestos fans que salieron a escena en realidad era equipo de producción.

(X/@DavidFaitelson_)

Y es que, la fila de enfrente y la de atrás no pertenecía a asientos del público, sino que era equipo de producción de TUDN que fingió ser de la afición que fueron a apreciar el juego.

¿Fue un montaje la transmisión de América vs Cruz Azul desde la tribuna? Faitelson defendió a TUDN

Debido al debate que despertó este tema, David Faitelson salió en defensa de la idea de TUDN y aseguró que sí requerían de algunas personas de producción, pero, el resto de los asistentes sí eran aficionados reales. Explicó que era importante la presencia de algunos elementos del staff para tener control de la cobertura, insistió en que todo fue genuino.

“Claro que en una transmisión, donde sea que se haga, se requiere personal a nuestro alrededor. ¿Pretenden ustedes que @Andres_Vaca_ sea también floor manager, que @RicardoLaVolpeG la haga de micrófonista y que yo sea el camarógrafo? En toda transmisión hay gente que nos ayuda. Somos un equipo. Ahora bien, yo, personalmente, los invito a que nos acompañen la próxima vez para que ustedes mismos hablen con los aficionados. Existe la creencia —distorsionada— de que todos los aficionados son unos patanes y no es verdad", publicó en redes.

El Fantasma Suárez dudó de la credibilidad de la transmisión desde la tribuna en el América vs Cruz Azul (X/ @fantasmasuarez)

Sin embargo, su postura solo generó que el debate continuara, al grado de Ignacio Fantasma Suárez, periodista, salió a aclarar que reconoció a algunas personas de producción que fingió ser parte de la afición.

“Bueno a TODOS los que están al frente y alrededor tuyo —qué no creo que sea todos floor manager— los ubico muy bien como parte de la producción y amigos. Sin duda fue buen intento mi David, pero NO es necesario engañar con algo que NO es verdad. Eso déjaselo a Doña Fede", publicó.