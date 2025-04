Lalo Camarena lanza dura crítica contra William Scull, rival del Canelo: “Mucho campeón y poco retador”

Eduardo Camarena aseguró que William Scull no tiene las suficientes peleas para complicarle a Canelo Álvarez (Captura de pantalla - Un Round Más)

Canelo Álvarez volverá a subirse al ring el próximo 3 de mayo cuando se enfrente al cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita. Esta pelea será promocionada por Turki Al-Sheikh, como parte del contrato que firmó con el pugilista tapatío para cuatro funciones.

Álvarez tendrá la oportunidad de unificar todos los campeonatos de las 168 libras por segunda ocasión y expondrá sus tres cinturones (CMB,AMB y OMB), mientras que Scull pondrá en juego su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Cada pelea del boxeador jalisciense siempre ha sido criticada y esta vez no es la excepción, ya que muchos expertos del deporte han comenzado a opinar. Tal es el caso de Eduardo Camarena, quien aseguró que William Scull no tiene la trayectoria, ni las peleas necesarias para complicarle a Canelo su camino rumbo a la unificación.

En entrevista con Marco Antonio Barrea en el podcast “Un Round Más”, Camarena señaló que el cubano es “poco retador” para Saúl, pues hace unos meses nadie lo conocía.

“No es mal boxeador Scull, pero no tiene los triunfos, la trayectoria. No ha vencido a rivales top, tan siquiera y de amateur tampoco. No fue campeón en Cuba, el campeón era Emilio Correa. Pero yo veo esta pelea como mucho campeón y poco retador, la verdad”, sentenció el reconocido periodista.

El reconocido periodista considera que William Scull no es un mal boxeador, sin embargo, no tiene la trayectoria suficiente para poner en riesgo a Canelo Álvarez. Crédito: Un Round Más

Canelo Álvarez y sus próximas peleas

El 2025 de Canelo parece estar ya definido, en mayo peleará contra William Scull y se espera que en septiembre se suba al ring para enfrentar a Terence Crawford. Y aunque el combate con Bud aún no es oficial , todo indica, que la función se realizará en Estados Unidos.

Terence Crawford afirma que de ganarle a Canelo Álvarez se convertirá en uno de los mejores peleadores de la historia (Crédito: Reuters / AP)

Asimismo, a pesar de que el tapatío aún no vive su primera pelea del año, ya se comienza a escuchar una lista de sus posibles rivales para el 2026. El primero de ellos es Dmitry Bivol, quien se convirtió en campeón indiscutido de las 175 libras al derrotar a Artur Beterbiyev en febrero pasado. El ruso ha sido uno de los dos boxeadores que han podido derrotar a Álvarez.

Otros nombres que han sonado son el de Chris Eubank Jr y Conor Benn, quienes se enfrentarán el 26 de abril. Según informó Turki Al-Sheikh, el ganador de ese combate podría medirse ante el mexicano a principios de 2026.

La última vez que Saúl tuvo acción arriba de un ring, fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó a Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena, donde logró salir victorioso luego de derrotar al puertorriqueño de manera contundente por decisión unánime.