Tunden al Ruso Zamogilny por menospreciar a José Ramón Fernández y hasta metieron a Grok: “Duerma la siesta”

El analista argentino generó polémica en redes sociales por sus 'ataques' contra Joserra. (IG Damián Zamogilny-José Ramón Fernández)

Las redes nuevamente se encendieron a raíz de la rivalidad que existe entre el los Tuzos de Pachuca y el Club América, pero ahora fuera de la cancha. Y es que el ahora analista de TUDN, Damián ‘Ruso’ Zamogilny menospreció al histórico periodista deportivo José Ramón Fernández desde su cuenta de X.

Todo inició cuando se dio a conocer que el partido entre estos dos equipos no sería transmitido debido a varias problemáticas entre las televisoras que contaban con los derechos. Esto generó la molestia de los aficionados de las instituciones y, sobre todo, de los medios quienes no tendrían la forma de cubrir el evento.

Uno de ellos fue el exfutbolista argentino quien se vería afectado por la decisión de que ni en México ni en Estados Unidos se podría ver el partido, que terminaría con una derrota para las Águilas a manos de Salomón Rondón y todo el cuadro hidalguense.

El cuadro hidalguense rompió una racha de 6 partidos con buenos resultados para las Águilas. (EFE - Club América)

¿Cómo sucedieron los hechos?

Todo inició cuando el icónico comunicador, José Ramón Fernández, realizó un ácido comentario en donde destacó que no había problema si no se transmitía un partido del Clausura 2025 y que incluso había otros programas que ver en la televisión como para darle mucha importancia a un partido de la Jornada 14.

“En público es lo que menos les importa… ¿En verdad les quita el sueño no ver el Pachuca vs América? Hay cosas mucho más interesantes que hacer o ver a esa hora”, externó ‘Joserra’ desde su perfil oficial en Twitter.

Ante estas declaraciones, Zamogilny se vio bastante afectado a tal grado que incluso aseguró que el narrador de más de 10 mundiales en su carrera no era conocedor de este deporte y pidió que mejor dejara de lado su crítica: “duérmase la siesta, señor. Igual nunca vio bien el fútbol”.

Al 'Ruso' no le gustó que hicieran de menos el partido del equipo de casa. (Captura de pantalla TW Ruso Zamogilny)

Usuarios en redes arremeten contra el ‘Ruso’

Para los seguidores de ésta deporte en México ha quedado claro que si existe un hombre con la autoridad y trayectoria para hablar de lo que sucede en el fútbol de nuestro país es José Ramón Fernández. Incluso, uno de los internautas preguntó a Grok “¿quién fue más influyente, trascendental y exitoso en sus respectivas carreras?”, a lo que la IA respondió:

“Comparando a @RusoZamogilny y @joserra_espn, José Ramón Fernández destaca más en influencia, trascendencia y éxito. Como periodista deportivo, ha cubierto 10 Mundiales y Olimpiadas, moldeando la opinión pública por décadas. Zamogilny, exfutbolista sólido en México, tuvo un impacto más limitado en el campo. Fernández es una institución; Zamogilny, un jugador respetado pero con menor alcance”.

Además de la respuesta emitida por los datos de la Inteligencia Artificial, fanáticos de diversos equipos, incluidos de las Águilas no dudaron en defender al icónico periodista:

“Soy americanista pero ahí te voy a pedir que respetes al mtro. José Ramón Fernández joserra_espn porque hasta nosotros lo hacemos y tu eres extranjero”.

“Como futbolista un fracasado. Como DT un fracasado. Y como periodista un fracasado. Ya quisieras estar a la altura de José Ramón, mediocre jajajaja”.

“Exfutbolista mediocre, agradecido deberías de estar con José Ramon Fdz. Gracias a la forma en que revolucionó el periodismo deportivo en México, p*ndjos como tú pueden sentarse en una mesa y opinar”.

“Ruso, yo te respeto, pero a Joserra no por favor”.

“Como jugador fuiste un ejemplo de superación y lucha para lograr formar una carrera, pero hombre.... Joserra como periodista es toda una institución te guste o no, no estas ni cerca a su nivel, te da vuelta 800 veces”.

El periodista ha sido el mentor de decenas de narradores que se encuentran hoy en los medios. (X/@ESPNmx)

Luego de recibir diversos comentarios en donde se defendía la carrera periodística de José Ramón Fernández, Zamogilny no dudó en responder de manera tajante y no para disculparse o aceptar que habría podido cometer un error:

“Yo respeto al José Ramón conductor y periodista, pero de futbol no sabe nada y no creo que decirlo sea faltarle el respeto. Apuesto que no entiende ni puede identificar un sistema de juego. Nunca ha hablado de fútbol en sus programas, solo propone polémicas. Lo que es”.