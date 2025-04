¿Cruz Azul o Chivas? Orozco Chiquete elige a uno de los dos equipos

Jesús Orozco elige entre Chivas o Cruz Azul (Crédito: IG/el_chiquete4)

Jesús Orozco Chiquete arribó a Cruz Azul esta temporada para reforzar el plantel de cara al Clausura 2025 luego de permanecer 11 años con el equipo de Guadalajara. El defensa central llegó con ilusión de incorporarse al proyecto deportivo que tenían Iván Alonso y Martín Anselmi.

Sin embargo, tras salida del técnico argentino, Orozco quedó a disposición de Vicente Sánchez, quien tomó el mando del club desde la jornada 3. Y aunque aún no logra afianzarse de la titularidad, Chiquete ya expresa su prioridad por el cuadro de la Máquina.

En entrevista con Yosgart Gutiérrez en el podcast “El RePortero”, el jugador nacional fue cuestionado sobre a quién prefería, Chivas o Cruz Azul, y aunque le costó trabajo contestar, terminó por inclinarse por el conjunto cementero.

“No, no me mates, por qué ponen esa, pues que te puede decir, Cruz Azul obviamente”, afirmó el defensor central.

Chiquete también fue buscado por Monterrey y Tigres

Durante la misma entrevista, el seleccionado nacional también mencionó que fue buscado por Tigres y Monterrey, sin embargo, el proyecto deportivo de Cruz Azul y el presidente del mismo club, hicieron que decidiera por llegar a la Noria.

“Estaba Tigres precisamente por Paunović y Monterrey. Sí, yo decidí Cruz Azul porque cuando los enfrenté, o sea dije, juegan muy bien. Y también cuando charlas con Iván Alonso y así, te das cuenta por qué Cruz Azul está haciendo las cosas bien. Entonces más que nada fue por el proyecto deportivo y también por nuestro presidente (Víctor Velázquez), la verdad", declaró Orozco.

Jesús Orozco en entrevista con Yosgart Gutiérrez (Captura de pantalla - El RePortero)

Jesús Orozco pudo llegar a Europa

El defensa central afirmó que mientras estuvo en Guadalajara, fue buscado por varios equipos de Europa, entre ellos, el Salernitana de Italia y el Anderlecht de Bélgica, además, aseguró que hubo acercamientos del Torino.

“Ya estaba casi cerrada (su llegada al Anderlecht), pero Chivas no me dejó, ellos querían que pagara la clausula de un solo golpe, cosa que ningún equipo de Europa hace. Me dolió, me dolió, me dolió bastante. Sí me agüité, la neta, no te voy a mentir. También hubo acercamientos de Italia, el Salernitana me quería de préstamo y mi representante no me quiso decir, pero también el Torino se acercó, finalizó el jugador de 23 años.

Jesús Orozco suma 14 partidos con el cuadro cementero, donde no ha podido dar asistencias, ni hacer anotaciones Crédito: Cuartoscuro

Hasta ahora, Jesús Orozco suma 14 partidos con el cuadro cementero, donde no ha podido dar asistencias, ni hacer anotaciones, sin embargo, en los próximos partidos espera sumar más minutos para poder ir consolidándose.