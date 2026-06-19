México

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

La mandataria hizo un llamado a respetar el acceso libre a las playas en México y reiteró su compromiso con la comunidad

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(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)
Vista aérea de playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit. Crédito: Efraín López, vocero de Batalla por la Playa

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordar la problemática en playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit, en donde habitantes y activistas exigen que la desarrolladora que pretende construir edificios turísticos en el lugar respete los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT) que le corresponden a la playa.

“Le pedí a la Secretaría de Gobernación atender el asunto, porque ya no solo es un tema ambiental, sino una manifestación”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que la periodista Susana Carreño le preguntara durante la conferencia de prensa del 19 de junio sobre la situación que vive actualmente la comunidad.

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Sheinbaum reitera llamado a respetar acceso público a las playas y pide revisión del caso

Durante la conferencia, la mandataria explicó que la instrucción directa a la Secretaría de Gobernación responde a la exigencia de pobladores de Bahía de Banderas, quienes piden que se cumpla la norma que garantiza 20 metros de playa de acceso libre. “Hay algunos pobladores que están pidiendo justamente que haya acceso público a las playas. Entonces, deben cumplirse necesariamente la norma y escuchar”, expresó la presidenta.

La mandataria detalló que la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, dará seguimiento al caso y presentará una tarjeta informativa sobre la situación del desarrollo turístico en la zona. “Le pedí a Rosa Icela que pudiera atender el asunto”, afirmó Sheinbaum, al referirse a los procedimientos en marcha para garantizar que las playas no sean privatizadas y que se respete el acceso de los habitantes. “Se está en eso”, aseguró.

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