Paco Chacón destapa la verdad detrás del polémico descenso del Necaxa frente al América en 2009

Varios rumores se desataron tras ese partido, pero el propio árbitro destapó nuevos rumores. (Captura de pantalla YT El RePortero)

En los últimos años Francisco ‘Paco’ Chacón colgó el silbato para darle entrada a los micrófonos, faceta en la que ha tenido éxito durante sus participaciones en Azteca Deportes. Su carisma y conocimiento del deporte más querido de México lo han llevado a ser uno de los favoritos de los fans del balompié azteca, principalmente por las anécdotas que ha revelado sobre equipos como América y Necaxa.

Fue durante su participación en el podcast de Yosgart Gutiérrez, ‘El RePortero’, en donde tuvo una extensa plática sobre sus años como árbitro de la primera división del fútbol mexicano. Con su peculiar estilo, el guanajuatense destacó que hubieron algunas anécdotas que recuerda con cariño y otras en donde confiesa que tuvo que tener cabeza fría para evitar caer en provocaciones, principalmente de los equipos que pertenecían a Emilio Azcárraga en el 2009.

“Se decía que podía estar arreglado (el partido) porque eran del mismo dueño e iba a terminar con un equipo de la categoría. Y otra: ‘yo no me voy a ensuciar las manos, equipo. Voy a echarle la culpa al árbitro’, pues era yo”.

Paco Chacón relató una historia que desató nuevos rumores entre los antiamericanistas. (Foto: Instagram/@masterchefmx)

¿Hubo acuerdos en el partido?

Desde su perspectiva, durante ese partido hubieron algunos aspectos que consideró raros, aunque propios de un partido tan importante para un equipo histórico como lo son los Rayos. Esto debido a que tanto América como Necaxa pertenecían a Azcárraga y podían haber intereses de por medio en la lucha por el descenso de ese año. Tras ello, Chacón narró:

“Me acuerdo que a los 5 minutos se levanta Pavón, cabecea y campanita y el asistente me dijo: ‘no entró‘. No había VAR, pegó en la línea y es clara que no y termina perdiendo Necaxa el partido. Termina ganando el América, no le sirvió de nada y desciende Necaxa”.

“Hay una acción, una anécdota muy buena ahí en donde, de la nada, por el minuto 30 una falta que no le marco al ‘Chicharo’ González se me acerca y me dice: ‘¿ya te vas a c*gar?‘. Y yo dije: ‘¿perdón?‘, porque todos los jugadores sabían que yo no me aguantaba esas y pensé: ‘tranquilo, éste wey se quiere ir de la cancha’. Me acuerdo que me tranquilicé y le dije: ‘a ver, -si- te quieres ir de la cancha ve y dale un p*tazo, hoy me puedes decir lo que quieras, pero aquí te vas a quedar y aquí vas a descender. Si te quieres ir, pégale a alguien, con esto no te vas a ir’. Después no salió a jugar el segundo tiempo”, puntualizó.

El exárbitro mexicano fue el encargado de poner orden en el controversial partido entre 'hermanos'.

Para el exárbitro era una muestra de que, si bien no le indicaron que tenía que favorecer a ningún equipo en específico, sí había una clara intención de que se le señalara a él como el responsable de que los ahora hidrocálidos perdieran la categoría y se fueran a la segunda división por un ‘error arbitral’ y no por tener acuerdos entre ambos equipos.

¿Qué sucedió en ese partido?

En un duelo cargado de tensión y dramatismo, el Club América venció 1-0 a los Rayos del Necaxa en el Estadio Azteca, comprometiendo aún más las aspiraciones del equipo hidrocálido de mantenerse en la Primera División del fútbol mexicano que, en ese entonces, peleaba con los Tigres de la UANL por permanecer en el máximo circuito.

Necaxa llegaba a este encuentro con la urgencia de sumar puntos para evitar el descenso, pero se encontró con un América bien plantado en la cancha y con la calidad suficiente para imponerse en un partido cerrado. Al minuto 28 de la primera parte Fernando Ortiz, quien después de años se convertiría en su técnico, puso el tanto que le dio a las Águilas los 3 puntos y sentenció el posterior descenso de los Rayos.

Pese a los intentos por mantenerse en primera división, Necaxa no logró evitar el descenso y, al finalizar el torneo Clausura 2009, perdió la categoría, marcando uno de los momentos más dolorosos en la historia del club. Este partido quedará en la memoria de los aficionados como uno de los encuentros clave en la historia reciente de Necaxa, un equipo que luchó hasta el final, pero que no pudo evitar el regreso a la Liga de Ascenso.