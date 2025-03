Javier Aguirre revela los nombres de tres jugadores titulares para la final contra Panamá

Javier Aguirre adelanta el nombre de tres futbolistas que jugarán la final de la Nations Legue 2025 (CRÉDITO - IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez)

La Selección Nacional de México venció el pasado jueves a Canadá en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Tri se logró imponer ante el equipo canadiense 2 goles por 0 con anotaciones de Raúl Jiménez, la primera al minuto de juego y la otra al 75.

Tras esto, el equipo del Vasco logró clasificarse a la final de la Nations League donde se enfrentará a la Selección de Panamá, quien venció de manera sorpresiva a Estados Unidos en los últimos minutos de juego. El partido entre aztecas y canaleros se llevará a cabo este domingo 23 de marzo a las 19:30 horas (centro de México) en el SoFi Stadium, donde se habrá nuevo campeón.

El mexicano Raúl Jiménez, centro, reacciona tras anotar un gol ante Canadá por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF el jueves 20 de marzo en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿Qué jugadores arrancará como titulares en la final de la Liga de Naciones?

Esta tarde en conferencia de prensa, “El Vasco” Aguirre adelantó los nombres de tres jugadores que saldrán como titulares el día de mañana ante Panamá para la final de la Nations League. Esto luego de que David Medrano de Azteca Deportes le pidiera revelar como es costumbre el adelanto de algunos futbolistas que saldrán en el once inicial.

“Me gustó por ratos (la alineación 4-4-2), no me encantó, porque Canadá tuvo un par de acciones que pudimos haber evitado y tampoco me gustó, hoy lo veíamos en el balón detenido, tuvimos dos errores en las marcas en los corners que no me gustó nada. Y no me gustó de repente alguna toma de decisiones en el terreno de juego . No fue el partido perfecto ni muchísimo menos, pero los goles cayeron en los momentos exactos. Y juegan Malagón, Edson y Raúl Jiménez”, declaró Aguirre en rueda de prensa.

¿Cómo le ha ido a la Selección de México en la Nations League?

En las tres ediciones que ha tenido la Nations League, la Selección de México no ha podido coronarse, en dos ocasiones a llegado a la final y en otra a una semifinal. Durante la primera edición del campeonato (2021), el combinado azteca se quedó con el segundo lugar luego de caer ante Estados Unidos en la gran final.

Para la edición 2023, el Tri fue eliminado nuevamente por el mismo equipo, pero ahora en instancia de semifinales por que tuvo que jugar el partido por el tercer lugar ante Panamá, a quien logró vencer por la mínima 1 -0. Finalmente, la última participación del equipo nacional fue el año pasado, donde se quedó con el segundo lugar, luego de perder la final ante Estados Unidos.

México como Panamá contarán su mejor plantel para el gran duelo de la Final. (Cortesía: Concacaf)

México en la Nations Legue

2021: México vs Estados Unidos (eliminados en la final)

2023: México vs Estados Unidos (eliminados en la semifinal)

2024: México vs Estados Unidos (eliminados en la final)

La última vez que México y Panamá se enfrentaron en una final, fue en la Copa Oro 2023 donde el combinado azteca salió victorioso con gol de Santiago Giménez.