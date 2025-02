Andrés Vaca confiesa que José Ramón Fernández le exigió no hablar bien del América

Andrés Vaca narró cómo conoció a José Ramón Fernández y qué le pidió (Fotos: ESPN// X/ @Andres_Vaca_)

José Ramón Fernández se ha convertido en un gran referente del periodismo deportivo, con el paso de los años, las nuevas generaciones siguen reconociendo a Joserra como uno de los máximos exponentes del medio en el país. Recientemente, Andrés Vaca confesó que conoció al comentarista de ESPN y compartió detalles de ese encuentro.

Debido a que Andrés Vaca es la nueva voz de TUDN, empresa de Televisa, el cronista confesó cómo fue la reacción de José Ramón, ya que le pidió que dejara de hablar positivamente del club América. Y es que, Vaca se convirtió en el narrador estelar del canal, por lo que suele estar en los partidos de las Águilas y la selección mexicana.

En el podcast Mas Deporte de TUDN tuvieron de invitado a Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón, por lo que compartieron anécdotas del ícono del periodismo deportivo. Ahí Andrés Vaca compartió ese encuentro que tuvo con el principal crítico del conjunto azulcrema y de Televisa.

¿Qué le dijo José Ramón Fernández a Andrés Vaca?

De acuerdo con lo que compartió Vaca, este encuentro sucedió en el Mundial de Qatar 2022, ambas televisoras compartían la misma zona para transmitir su cobertura, por lo que era frecuente que se encontraran. En una ocasión, el narrador de TUDN se animó a saludar a José Ramón pese a su reconocido rechazo al trabajo de Televisa.

Andrés Vaca le dio detalles a Juan Pablo de cómo fue cruzar con su papá y la solicitud que le hizo sobre el América.

“Fue la primera vez que coincidí con él, fue en el Mundial de Qatar, estábamos los de ESPN y Televisa, nos cruzábamos mucho. Un día iba caminando con Gina y en eso veo venir a tu jefe, yo lo veo como una institución, la neta, y le dije a Gina: ‘Me voy a presentar, lo quiero saludar’“, precisó.

El encuentro fue profesional e intercambiaron un grato saludo, pero, antes de que Vaca se fuera, José Ramón le pidió que dejara de hablar bien del club América, lo que generó risas entre los presentes.

“Le dijo ‘es un gusto saludarlo, conocerlo. Yo soy Andrés Vaca de Televisa’, me fui a presentar, lo quería saludar. Me presento con él y me dice: ‘¡Ah Vaca, mucho gusto!, que estés muy bien", expresó.

Vaca reveló que José Ramón sí le pidió que dejara de enaltecer al club América en sus narraciones, pero fue en un tono amable y quedó como anécdota.

“Me doy la vuelta y antes de que me vaya …‘¡Ey, joven Vaca!' y volteo y dice:‘ Nomás una cosa, ya deje de hablar bien del América, por favor’, nos reímos y ya me quedé con eso".