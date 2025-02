Comisión de Arbitraje anuncia nuevos cambios en su estructura tras polémicas en la Liga Mx

La FemexFut dio a conocer la sanción a los futbolistas que estuvieron involucrados en apuestas y amaños de partidos. Crédito: X, FMF

La Comisión de Arbitraje ha informado de nuevos cambios en su estrutura, algo que ocurre justo en medio de las polémicas que se han presentado por el funcionamiento del VAR, en modificaciones que van dirigidas para intentar impartir de mejor manera las marcaciones y tener mayor justicia deportiva.

El organismo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) comenzó con distintos cambios de reestructuración, mismo que se encuentran dirigidos a los principales ejes de la estructura de la comisión, entre los que se encuentran el administrativo y el tecnológico.

Hasta el momento se han conseguido avances importantes, como lo son la implementación y operación del VAR Centralizado en Toluca, la actualización de la tecnología y capacitación constante de los VAR y AVAR en el manejo de herramientas semiautomáticas, y mejoras en la tecnología que ayuden para la justicia deportiva en Liga Mx con los estandares mundiales.

De la misma forma, la Comisión de Arbitraje realizó una redefinición de la estructura organizacional encabezada ahora por un directo general, contando con el apoyo de cuatro direcciones y subdirecciones, además de activar un Comité Evaluador del Arbitraje, que se encuentra integrado por el ex árbitro Diego Montaño, el ex Director Técnico Miguel España y el ex jugador, Luis Fuentes.

Sin embargo, se dio a conocer que el exfutbolista recibio una oferta deportiva, por lo que su lugar será ocupado por Édgar Dueñas. El organismo informó en un comunicado que entre los beneficiós iniciales de esta reestructuración se encuentra:

Asegurar la justicia deportiva en el futbol mexicano

Promover la claridad y transparencia en todos los procesos

Garantizar seguridad económica a los árbitros

Proporcionar las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones en las evaluaciones y designaciones de los árbitros, a través de un método que considere pesos y contrapesos, con procedimientos claros y documentados.

Posicionar a los árbitros en los más altos niveles del escenario internacional

Por último, se manisfestaron respecto a las polémicas que se han presentado en la Liga Mx en los últimos meses, señalando que “en el caso de los clubes del futbol mexicano, queremos garantizar la apertura de puertas y la transparencia de todas las jugadas en las que tengan duda o requieran una explicación a detalle.”

Agregaron que esta reestructura también beneficiará a los árbitros, quienes contarán con una mejor capacitación que ayude a reducir los errores humanos y mejorar la comunicación que existe entre los silbates y el VAR. “Todo esto, se traduce en un mejor espectáculo en el campo, en el que destaque la justicia deportiva con estándares internacionales y un mayor tiempo de juego efectivo en beneficio de la afición”, concluyó la Comisión de Arbitraje.