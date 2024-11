“Me cag...”: Christian Martinoli explota contra Televisa en entrevista con el Escorpión Dorado

Pese a que podría trabajar en cualquier lugar en México, el fanático de los Diablos de Toluca se niega a pisar los pasillos de Televisa. (Jesús Avilés / Infobae)

Para nadie es un secreto que el narrador más querido de México, Christian Martinoli, es un férreo detractor de su contraparte en la empresa de Emilio Azcárraga. Desde sus primeras apariciones con José Ramón Fernández, el mexiquense dejó en claro que todo lo que tenga que ver con Televisa no le causaba el más mínimo aprecio y lo reiteró a nivel nacional.

En esta ocasión lo hizo en el podcast ‘Escorpión Al Volante’ en donde fue invitado nuevamente y no dejó de mencionar su rivalidad con la competencia a quien, afirmó, nunca se iría para trabajar como lo hicieron sus excompañeros David Faitelson y el fallecido André Marín.

Faitelson y Marín fueron presentados en 2023 como los mejores fichajes de Televisa. (IG/ @andremarinpuig // @david_faitelson)

Ante ello, el youtuber no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al comunicador sobre si tomaría una decisión similar a la de los narradores y dejó en claro que se encuentra muy lejos de llegar a sus instalaciones, aunque destacó que no lo necesita pues ahora los pasillos de TV Azteca ya cuentan con varios elementos que formaron parte de la otra empresa.

“Tú mismo me lo has platicado, hacen negocios entre ellos. Eres el único p*nd*jo que te sigues peleando con Televisa cuando todos los aztecos, de arriba, abajo y de en medio y televisos, son amigos”, cuestionó el youtuber.

Ante ello, el periodista no dudó en responder fiel a su estilo: “hay dos puntos que mencionas: uno, sigo siendo el único p*nd*jo que me peleo, eso está clarísimo... A mí la verdad me vale m*dre, yo soy de Azteca. Lo que huele a Televisa, me c*ga, siempre me ha c*gado. A mí me c*ga todo lo que huele a Televisa”.

El periodista afirma que nunca dejará la escuela que le dejó José Ramón Fernández. |Crédito: YT Escorpión Dorado

Martinoli explica por qué Memo Ochoa llegará al mundial del 2026

La selección mexicana enfrenta el desafío de mejorar su rendimiento de cara a la Copa Mundial de 2026, en la que México será uno de los países anfitriones. Una de las preocupaciones recurrentes entre comentaristas y periodistas deportivos es la elección de los convocados para este proceso, especialmente tras el regreso de algunos jugadores bajo la dirección de Javier Aguirre. Uno de los nombres que ha generado un amplio debate es el de Guillermo Ochoa, quien ha sido convocado nuevamente como portero del Tricolor, una decisión que ha dividido a la afición y los expertos.

Entre las opiniones destacadas, el comentarista Christian Martinoli ha expresado su creencia de que Ochoa estará en el Mundial de 2026, aunque no necesariamente por méritos deportivos. Según Martinoli, es probable que la Federación Mexicana de Fútbol permita que Ochoa sume su sexto mundial como parte de su legado en el fútbol mexicano, más como un símbolo histórico, similar al caso de Antonio “Tota” Carbajal, quien asistió a cinco mundiales sin desempeñar un papel protagónico en su última convocatoria.

Christian Martinoli está convencido que el exarquero de las Águilas será el elegido por Javier Aguirre. (Foto: Infobae)

Martinoli compartió su opinión en el programa Los Protagonistas, sugiriendo que la participación de Ochoa en 2026 podría ser más simbólica que competitiva, afirmando que podría asistir al Mundial para “ser un mito” en la historia del fútbol mexicano. El comentarista también resaltó que la afición está dividida entre quienes desean un cambio generacional en la selección y quienes consideran que Ochoa aún tiene el nivel para competir, especialmente dado que no existen muchos porteros que puedan sustituirlo con confianza.