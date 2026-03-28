Cultura incel en México: de la violencia estructural y el discurso digital a la preocupación social

Las comunidades incel construyen jerarquías sociales que refuerzan estereotipos y estigmas de género. (Jesús Avilés/Infobae México)

En los últimos años, la cultura incel ha cobrado relevancia en México como un fenómeno que va más allá de los discursos de odio en redes sociales. Frases como “tu apariencia es tu destino” o “todas son iguales” reflejan una visión que, en ciertos contextos, ha comenzado a vincularse con expresiones de violencia. Recientemente, el asesinato de dos maestras en Michoacán por parte de un alumno reavivó la discusión, luego de que se señalara que el presunto agresor simpatizaba con este tipo de comunidades digitales. Este hecho no es aislado, pues se suma a otro más ocurrido en 2025 en donde un joven asesinó a otro y agredió a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades bajo un esquema similar de pensamiento.

El término incel proviene del inglés involuntary celibate (celibato involuntario) y describe a personas —principalmente hombres— que consideran que no pueden establecer relaciones afectivas o sexuales, a pesar de desearlo. A partir de esta percepción, algunos desarrollan una cosmovisión basada en ideas como el determinismo biológico, que atribuye el éxito social únicamente a la apariencia física, y la llamada “Black Pill”, una postura fatalista que sostiene que el destino está definido por la genética y no puede modificarse.

Dentro de estas comunidades también se construyen jerarquías sociales rígidas, en las que se clasifica a las personas en categorías como “Chads”, hombres considerados atractivos, y “Stacys”, mujeres estereotipadas como selectivas. Estas narrativas simplifican las relaciones humanas y refuerzan estigmas que alimentan el resentimiento.

La cultura incel ha ganado relevancia en México por su vínculo con discursos de odio y posibles expresiones de violencia. (Facebook)

Sin embargo, el origen del movimiento dista de su forma actual. En 1997, una estudiante canadiense conocida como Alana creó un espacio digital con la intención de ofrecer apoyo a personas que se sentían solas o tenían dificultades para socializar. Con el paso del tiempo, y tras migrar a foros anónimos como 4chan y comunidades en Reddit, el tono cambió. El acompañamiento inicial fue sustituido por discursos de autodesprecio, frustración y misoginia.

El auge de aplicaciones de citas como Tinder y Bumble también ha sido utilizado dentro de estas comunidades para reforzar la idea de exclusión, bajo la creencia de que solo un pequeño grupo de hombres tiene acceso a relaciones, lo que profundiza el sentimiento de marginación.

Especialistas advierten que, si bien no todos los participantes en estos espacios incurren en conductas violentas, el discurso que circula en ellos puede normalizar la hostilidad hacia las mujeres. Por ello, el fenómeno ha comenzado a ser analizado no solo como un problema de aislamiento social, sino como una posible forma de radicalización digital.

La migración a foros anónimos favoreció la radicalización de sus discursos. (incels.is)

Además, la cultura incel no surge en el vacío. Forma parte de un ecosistema más amplio conocido como la “manosfera”, donde convergen discursos que reproducen estereotipos de género y desinformación. En redes sociales, expresiones que cosifican a las mujeres —como referirse a su vida sexual en términos de “kilometraje”— o que justifican la violencia como “igualdad de género”, contribuyen a normalizar estas ideas.

A esto se suman problemáticas emergentes como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el uso de inteligencia artificial para generar contenido no autorizado y la proliferación de discursos promovidos por influencers que plantean una supuesta confrontación entre hombres y mujeres. Este entorno digital, aunque representa avances en comunicación, también puede amplificar dinámicas de violencia y desinformación.

En este contexto, expertos subrayan la importancia de cuestionar si la cultura incel es un fenómeno aislado o el reflejo de una estructura social más amplia marcada por el machismo. La exposición de adolescentes a estos contenidos, sin filtros claros ni educación digital, plantea un reto urgente.

Así, el debate sobre los incels no solo gira en torno a una subcultura en línea, sino a las condiciones sociales y digitales que permiten su expansión, así como a la necesidad de construir nuevas formas de relación basadas en el respeto, la igualdad y la no violencia.