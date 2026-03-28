México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

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El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto capitalino reporta el estatus en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del 28 de marzo.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:05

Estatus: Demorado

Vuelo: IB312

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 00:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:25

Estado: Demorado

Vuelo: TA433

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 04:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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