La indirecta de Faitelson a Martinoli y Doctor García por acusar a TUDN de la caída de TV Azteca

Faitelson lanzó indirecta a Martinoli y Luis García por la caída de la señal de TV Azteca (Cuartoscuro/ IG @garciaposti)

El partido de México vs Valencia resultó más atractivo pero por temas extra cancha, pues los comentaristas deportivos fueron quienes se llevaron la atención del público. La transmisión de TV Azteca se perdió por varios minutos, situación que llevó a Christian Martinoli, Luis García y a Luis Roberto Alves Zague a acusar a la competencia de haberlos sacado del aire.

Martinoli y el Doctor García aseguraron que TUDN se encargó de sacarlos del aire para “competir” con ellos. Pero, la acusación llegó hasta oídos de los propios analistas deportivos, entre ellos David Faitelson, por lo que el ex colaborador de Azteca Deportes no dudó en responderle a sus ex compañeros.

Al cierre de la transmisión de Línea de 4, Faitelson junto con Álex de la Rosa respondieron a las acusaciones de los narradores de TV Azteca. En primera instancia, los colaboradores de TUDN dejaron en claro que no tuvieron una relación con lo que le pasó a su competencia, incluso confesaron que intentaron ayudarlos a recuperar su señal.

Martinoli y Luis García se quedaron sin señal durante el México vs Valencia (Captura de pantalla Azteca Deportes)

Alex de la Rosa acusó a la producción de los del Ajusco por no tener el equipo y la planta necesaria para llevar a cabo la transmisión desde el Estadio Cuauhtémoc.

“Nos llegan mensajes de que la competencia ha acusado a Televisa TUDN de haber boicoteado la transmisión, de bajar el switch, la realidad es que no es así. Fue un tema específica y exclusivamente de su generador. Incluso la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia”.

De inmediato, Faitelson tomó la palabra para mandar una indirecta a sus ex compañeros. Tachó de tontería las acusaciones que recibieron, además, reclamó el poco profesionalismo de los técnicos e ingenieros de su competencia.

Faitelson y demás comentaristas deportivos lanzaron indirectas a su competencia por acusar de ser los responsables de la caída de su señal Crédito: X/ @Lineade4TUDN

“Dijeron que nosotros habíamos bajado el switch, me parece una tontería. Yo tengo muchas cosas que hacer más importantes y también los ingenieros de la empresa que bajar un switch, carajo, por Dios”

Faitelson le pidió a Martinoli y al Doctor García a que cuiden su equipo antes de cualquier transmisión, por lanzó la indirecta de que ellos no compiten de tal forma como lo acusaron al recuperar la señal del partido. Pero, en ese instante, las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc empezaron a apagarse, así que el polémico analista se animó a decir que eso sí era que les bajaran el switch.

“Mejor que cuiden su generador y bueno, no se compite así. Nosotros sabemos competir de otra forma, no competimos de esa manera. Ya no están bajando el switch a nosotros sí”