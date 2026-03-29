Azucena Cisneros Coss y Delfina Gómez procuran seguridad en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomaron protesta este sábado a 5 mil Comités por la Paz vecinales, una iniciativa respaldada por los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en Ecatepec. El acto, realizado en el deportivo Valle de Anáhuac ante miles de vecinos, tiene como objetivo vincular a la ciudadanía con las autoridades para fortalecer la vigilancia y la pronta respuesta ante hechos delictivos.

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno ya rinde frutos, al impulsar propuestas comunitarias orientadas a mejorar zonas vulnerables. “Me comprometo a volver a portar esta gorra cada que vuelva (a Ecatepec), a hacer limpieza, a ver una obra, a ver alguna escuela, porque el gobierno del Estado y aquí con nuestra presidenta municipal Azucena Cisneros, estamos haciendo mejoras y con nuestra presidenta de la República también”, afirmó Gómez Álvarez.

Durante la ceremonia, la alcaldesa Azucena Cisneros destacó que en Ecatepec se han obtenido resultados históricos en materia de seguridad en los últimos 15 años, gracias a la estrategia encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la colaboración estatal y municipal. “Estamos rompiendo inercias y estigmas para lograr la paz... Como nunca en la historia de Ecatepec, los vecinos forman parte fundamental en la reconstrucción del municipio”, señaló Cisneros Coss.

Martín Vázquez Pérez, coordinador de los Comités por la Paz, explicó que estos grupos funcionan como espacios de organización y encuentro para la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social, al identificar problemáticas y proponer acciones de prevención desde la perspectiva comunitaria. Participantes de colonias como México Prehispánico y Santa María Xalosctoc resaltaron que la instalación de cámaras y alarmas, así como la vigilancia directa de los propios vecinos en coordinación con la policía, ha permitido ya una mayor presencia de patrullas y el acercamiento de comandantes a la comunidad.

Entre las principales funciones de los Comités se encuentran la elaboración de diagnósticos sobre la violencia y la conflictividad social, el diseño de intervenciones preventivas, y la promoción de actividades orientadas a la Cultura de Paz.