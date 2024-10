CMLL: Esta es la razón por la que Toni Storm ya no vendrá a México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció que el esperado enfrentamiento entre La Catalina y Toni Storm ha sido pospuesto /Archivo Infobae

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció que el esperado enfrentamiento entre La Catalina y Toni Storm, programado para este viernes 11 de octubre en la Arena México, ha sido pospuesto debido a las cancelaciones de vuelos provocadas por el huracán Milton. Según el comunicado difundido en redes sociales por la organización, super estrella de All Elite Wrestling (AEW) no pudo viajar a la Ciudad de México debido a la interrupción de vuelos desde Estados Unidos.

El CMLL explicó que, aunque el combate no se llevará a cabo en la fecha prevista, no ha sido cancelado definitivamente. La organización está trabajando para reprogramar el evento y anunciará una nueva fecha en los próximos días. “Queremos asegurarles que el duelo entre Toni Storm y La Catalina no será cancelado, sino pospuesto para una próxima fecha”, indicó el comunicado.

El huracán Milton ha causado severas afectaciones en el tráfico aéreo, lo que ha impactado no solo a vuelos nacionales sino también internacionales, afectando a múltiples aerolíneas y pasajeros. Esta situación ha obligado a la reprogramación de varios eventos y actividades en diferentes sectores.

La lucha entre La Catalina y Toni Storm era uno de los encuentros más esperados por los aficionados de la lucha libre, quienes ahora deberán esperar para ver a estas dos estrellas enfrentarse en el ring. El CMLL ha expresado su compromiso de coordinar una nueva fecha que permita a los seguidores disfrutar de este emocionante combate.

Así será la cartelera para la función de este viernes

A pesar de esta situación, queremos asegurarles que el duelo entre Toni Storm y La Catalina no será cancelado, sino pospuesto para una próxima fecha que será anunciada en los próximos días. Trabajamos para coordinar una nueva fecha que le permita a los aficionados disfrutar de este esperado encuentro

Debido al cambio que sufrió la cartelera en su evento estelar, se ha revelado una nueva propuesta para los aficionados de la lucha libre mexicana. Una de las modificaciones más evidentes es la nueva lucha principal por la segunda eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas 2024, donde participarán Tessa Blanchard, Lluvia, Sanely, Reyna Isis, Skadi, Kira, Tabata, Valkyria, Hera y Persephone.

Otro de los enfrentamientos más interesantes es una revancha protagonizada por Volador Jr. que busca hacer frente a Hechicero que hace una semana se impuso al mismo Volador.