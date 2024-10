Toni Storm envía mensaje a los aficionados del CMLL

Hace unos días Toni Storm, una destacada luchadora de All Elite Wrestling (AEW), confirmó su participación en un combate en la Arena México/ tonistorm_

Hace unos días Toni Storm, una destacada luchadora de All Elite Wrestling (AEW), confirmó su participación en un combate en la Arena México. Además, publico un vídeo en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este anuncio marca un nuevo capítulo en la colaboración entre AEW y CMLL, una alianza que ha permitido a los aficionados mexicanos disfrutar de la presencia de estrellas internacionales en los últimos meses.

La llegada de Storm, originaria de Nueva Zelanda, es parte de una serie de eventos que han incluido a figuras como Bryan Danielson, Orange Cassidy, Chris Jericho y MJF en la cartelera del CMLL. Esta colaboración ha sido un punto destacado para los seguidores de la lucha libre en México, quienes han mostrado gran entusiasmo por la oportunidad de ver a estas figuras en acción.

El CMLL, una de las empresas más importantes de lucha libre en México, ha estado trabajando en estrecha colaboración con AEW para traer a sus estrellas a la Arena México. Este esfuerzo conjunto ha sido bien recibido por los fanáticos, quienes valoran la diversidad y calidad de los combates que se han presentado gracias a esta alianza.

El anuncio de Toni Storm se suma a una serie de eventos que han fortalecido la relación entre las dos empresas. La luchadora, conocida por su habilidad y carisma en el ring, elaboro un video sarcástico sobre su llegada al CMLL y afirma que la verán pronto.

“Hola amigos, Soy Toni Storm, estoy emocionada de conocerte… Miren, voy a ser sincera con ustedes, voy a México porque necesito el dinero. Tuve un contrato de un libro que no se concretó y para resumir, necesito hacer una entrega en Acapulco, pero el aire seco le hará bien a mi psoriasis”, declaró Storm.

La luchadora, conocida por su habilidad y carisma en el ring, elaboro un video sarcástico sobre su llegada al CMLL y afirma que la verán pronto

Toni Storm enfrentará a La Catalina por el <b>Campeona Universal del CMLL</b>

Toni Storm, es una reconocida luchadora australiana y ex campeona de All Elite Wrestling, se prepara para enfrentar a La Catalina, la actual Campeona Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, el próximo 11 de octubre en la emblemática Arena México. Este enfrentamiento es uno de los más esperados del evento “Mes de las Amazonas”, que celebra a las luchadoras más destacadas del CMLL.

La llegada de Storm al CMLL marca un hito en la competencia, ya que este año se estableció que la ganadora del Campeonato Universal se mediría con una luchadora internacional. En esta ocasión, La Catalina tendrá el honor de enfrentarse a Storm, quien también está de gira con la empresa japonesa Stardom. En Stardom, Storm se enfrentará a Mayu Iwatani por el Campeonato Femenino IWGP el 5 de octubre, según se informó.

El CMLL ha destacado la importancia de este combate, que no solo resalta el talento de las luchadoras locales, sino que también promueve la competencia internacional. Storm, quien recientemente perdió su título de AEW ante Mariah May en el evento All In en Londres, busca reafirmar su posición en el mundo de la lucha libre con este nuevo desafío.

La participación de Storm en el “Mes de las Amazonas” no solo aumenta la expectativa del evento/ (X / CMLL)

La participación de Storm en el “Mes de las Amazonas” no solo aumenta la expectativa del evento, sino que también subraya el compromiso del CMLL de ofrecer combates de alto nivel y de atraer a figuras internacionales del deporte. Este tipo de enfrentamientos no solo enriquecen el espectáculo, sino que también fortalecen los lazos entre diferentes organizaciones de lucha libre a nivel mundial.