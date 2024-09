Critican a Luis García por ‘fría’ condolencia a familia de André Marín tras su muerte: “El pésame más falso que he visto”

El analista deportivo envió su pésame a la familia del fallecido periodista. (Jovani Pérez / Infobae México)

Este lunes, 16 de septiembre, se dio a conocer la noticia de que el periodista André Marín perdió la vida luego de varios años luchando con diversos padecimientos. Ante ello, el gremio deportivo se unió para enviar sus condolencias a la familia, pero para internautas en redes sociales las palabras de Luis García fueron muy simples.

El anuncio fue hecho por el también exmiembro de Azteca Deportes, David Faitelson, quien en su participación en MVS Radio compartió la información con profunda tristeza ya que se encontraba en una nueva era con su amigo en TUDN.

“Y bueno, hoy es un día realmente triste para todos los que trabajamos en MVS en esta estación. Ha fallecido a los 52 años de edad, esta madrugada, André Marín. Luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia, salía, le hicieron trasplante de pulmón al final pues él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por por una terrible enfermedad. En paz descanse”.

“Lo conocí a finales de los 80 del siglo pasado, trabajamos juntos en la redacción de Imevisión, televisión del Estado, luego se convirtió en Televisión Azteca, trabajamos ahí, hicimos un gran equipo. Luego tomamos caminos diferentes. Él se fue a Fox Sports a conducir el programa ‘La última palabra’ y después este año, no, el año pasado, a finales del año pasado, pues me sonrío la suerte porque dije que volvería a trabajar con él en TUDN en Televisa lo cual, pues el sueño duró muy poco tiempo, porque la enfermedad volvió a acechar es una pena una lástima”, explicó al aire.

El periodista reveló que su colega no pudo ganar la batalla contra el virus que lo aquejaba Crédito: TUDN

¿Qué dijo Luis García?

Luego de varias horas de la revelación, la expectativa sobre si sus excompañeros de TV Azteca se pronunciarían al respecto incrementó pues ninguno de ellos había externado ninguna palabra. Luego de que José Ramón Fernández y Enrique Garay escribieran sus respectivos mensajes, el famoso doctor hizo lo mismo: “QEPD André Marín. Abrazo solidario a su esposa e hijos.”

El famoso 'doctor' extendió sus condolencias de una manera muy sencilla. (TW Luis García Postigo)

Usuarios de redes reaccionan a la publicación de García

Si bien los problemas que tenían ambos comentaristas se habían interpuesto para que retomaran su amistad, internautas consideraron que era una oportunidad para mostrarse más solidario, por lo que rápidamente criticaron la forma tan fría en la que se dirigió a Marín y a su familia. Varios comentarios se volcaron contra el exdelantero de Pumas:

“No es obligatorio escribir. Si no quieres hacerlo no lo hagas”

“Jejeje el pesame mas falso que he visto”

“Jaja mejor ni escribas se lee a fuerzas y es peor”

“Doctor, ya sabemos que te caia mal, el hombre ya no esta en este mundo, creo que ya lo puedes perdonar.”

“Que wey tan falso , por lo menos André Marin y David siempre tuvieron los huevos para enfrentar todo hasta los problemas más personales”

“Ya ni José Ramón que fue el más perjudicado escribió eso we.”

“Mejor no escribas nada. El pésame más seco que he leído”

El destacado comentarista falleció la madrugada de este lunes a los 52 años. (Facebook André Marín)

¿Cuál era el conflicto entre García y Marín?

Luis García ha revelado que el ego fue un factor clave en la ruptura de la relación con André Marín dentro de Azteca Deportes, especialmente después de la salida de José Ramón Fernández. Según García, cuando Marín tomó el control de la división de fútbol, su incapacidad para aceptar críticas o sugerencias generó tensiones entre todo el equipo, ya que muchos sentían que no estaba llevando las cosas como esperaban.

En una ocasión, García decidió confrontar a Marín directamente. “Yo lo encaré, estábamos en Atlanta con la Selección Nacional. Bebimos unas copas de vino y le dije ‘no es así, no es así, no es así, cabrón’”, recordó García. A pesar de la confrontación, Marín no cambió su actitud. “Corte ‘A’ y después la misma madre y nos peleamos”, agregó.

García también describió lo incómodo que era trabajar juntos en esos años: “Era muy cagado porque estábamos comentando y siempre estaba en medio y nosotros ‘el América le ganó al Betis 5-0, pim, pum, pam’. Llegaba el corte y no nos dirigíamos la pinche palabra. Al aire éramos hermanos. Corte y nadie se hablaba con nadie”. Esta situación se prolongó hasta por cuatro años, donde, aunque frente a las cámaras todo parecía bien, fuera del aire las tensiones eran evidentes.