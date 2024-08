Ana Gabriela Guevara explota contra el COM por “vender” a los atletas por “tres cacahuates” a Televisa

Ana Gabriela Guevara arremetió contra el COM por "vender" a los atletas a Televisa (Foto: Conade)

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, un hecho que llamó la atención de los espectadores mexicanos y periodistas nacionales fue la manera en la que algunos atletas se manejaron con los medios. El caso más sonado fue el de Osmar Olvera, quien tras conseguir su primera medalla en París 2024 no dio declaraciones al salir del Centro Acuático de París y reveló que tenía un contrato de exclusividad con Televisa.

La confesión de Osmar Olvera indignó a los periodistas que cubrieron a la delegación mexicana en París, pero, no solo molestó a los reporteros, sino que también a Ana Gabriela Guevara. Este tema llegó a oídos de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y explotó contra el Comité Olímpico Mexicano (COM), dirigido por María José Alcalá.

Su diferencia con el COM acrecentó más tras este tema, pues Ana Guevara lo acusó de “vender a los atletas” por una mínima cantidad, la cual describió como “tres cacahuates”, según compartió la funcionara pública durante su participación Fox Sports Radio.

La directora de la CONADE acusó al COM de vender a los atletas olímpicos a Televisa Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con la directora de la CONADE, el COM se encargó de gestionar estos contratos de exclusividad con Televisa, en consecuencia algunos atletas se vieron obligados a atender a los reporteros en todo momento, situación que lamentó la ex atleta.

¿Cuánto pagó Televisa a los atletas olímpicos por exclusividad en París 2024?

Ana Gabriela Guevara no se limitó en compartir detalles de cómo el COM de Mary José gestionó este contrato de los atletas con Televisa, el cual calificó como un acto que no era adecuado para los deportistas.

Según la directora de la CONADE, la televisora de Chapultepec habría pagado 25 mil pesos por la exclusividad de algunos competidores en París 2024, como el caso de Osmar Olvera, el equipo de tiro con arco y demás. La cantidad que pagó Televisa a los deportistas olímpicos fue calificado como “tres cacahuates” por Ana Guevara.

Ana Guevara lamentó que los deportistas hayan sido obligados a responder en todo momento a la prensa en París 2024 (REUTERS/Tingshu Wang)

“El Comité Olímpico negoció esto y específicamente Televisa cooptó la primicia por tres cacahuates, fueron 25 mil pesos lo que le pagaron a los atletas, algunos otro poco más pero, creo que de fondo no era lo correcto”, expresó.

El enojo de la directora de CONADE lo justificó con que la prensa puede ser un distractor para los deportistas y puso de ejemplo lo que sucedió con el tiro con arco. De acuerdo con la experiencia de la ex velocista, responder a las interrogantes de los medios puede perjudicar la concentración y preparación emocional de los competidores.

Lamentó que los deportistas hayan sido obligados a responder en todo momento a la prensa cuando aún seguía la competencia. Comparó que con otras delegaciones eso no sucedía y los atletas estaban protegidos de esas distracciones.

“Vivimos un proceso con el tiro con arco que no debió haber sido, el equipo mexicano fue obligado a pasar cada que terminaba una ronda por la zona mixta de prensa, caso contrario al resto de los equipos. Terminaba una ronda y los sacaban de ahí porque la competencia seguía y las mexicanas y los mexicanos fueron obligados a pasar una y otra vez por la zona mixta y esto merma, es un distractor”.