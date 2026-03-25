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“El clásico es contra Chivas”: Scarlett Camberos enciende la previa al partido frente a Tigres

Las palabras de la capitana azulcrema calentaron el duelo de la Jornada 14, donde ambos equipos llegan empatados en puntos y en el acecho del subliderato

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Con Scarlett Camberos liderando, las
Con Scarlett Camberos liderando, las Águilas llegan decididas a Monterrey para demostrar solidez pese a las bajas y buscan sumar tres puntos vitales frente a un rival frecuente. (Instagram/ @scarlett_camberos)

La capitana del América Femenil, Scarlett Camberos, habló con franqueza en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Tigres en el Volcán Universitario.

Consciente de la magnitud del encuentro, dejó claro que para ella el verdadero clásico es contra Chivas, aunque reconoció que enfrentar a las Amazonas siempre representa un reto de alto nivel.

Scarlett Camberos afirma que el
Scarlett Camberos afirma que el verdadero clásico femenino para el América es ante Chivas, y no contra Tigres, en la previa de la Jornada 14. (Instagram/ @scarlett_camberos)

El partido corresponde a la Jornada 14 del Clausura 2026 y llega cargado de tensión: ambos equipos están empatados en puntos, peleando directamente por el subliderato. En este contexto, las palabras de Camberos encendieron la conversación y marcaron la narrativa previa.

Rivalidad y definición de clásico

Scarlett Camberos no dudó en responder cuando se le cuestionó si el América vs Tigres puede considerarse un clásico.

  • No sé por qué pregunta eso. El clásico para mí es contra Chivas”, afirmó con seguridad.
  • Reconoció que Tigres es un rival fuerte y competitivo, pero distinto en tradición.
  • Subrayó que el duelo será complicado y exigente, aunque no lo coloca en la misma categoría que el Clásico Nacional.
  • La rivalidad con Tigres, dijo, ha crecido por las finales recientes, pero no sustituye la identidad histórica del América.
La capitana de América Femenil
La capitana de América Femenil rechazó la idea de considerar clásico el duelo ante Tigres (Especial)

Con esta declaración, Camberos reafirmó la esencia azulcrema y encendió el debate previo al partido.

Claves tácticas para vencer a Tigres

Más allá de la etiqueta de clásico, Camberos explicó qué debe hacer América para imponerse en el Volcán.

  • “Salir concentradas en cada línea del campo y minimizar los errores”, señaló.
  • Admitió que los contragolpes han sido un punto débil y deben corregirse.
  • Destacó la importancia de ser contundentes en ataque para aprovechar las oportunidades.
  • Reconoció que Tigres es un equipo competitivo y que el margen de error será mínimo.
El América Femenil y Tigres
El América Femenil y Tigres llegan empatados en puntos al crucial enfrentamiento por el subliderato del Clausura 2026. (Instagram/ @scarlett_camberos)

De esta manera, para Camberos, la concentración y la eficacia ofensiva serán las armas que definan el resultado.

Plantel, presión y estado físico

La capitana también habló de la exigencia del calendario y de cómo el equipo enfrenta las bajas por lesión.

  • “Tal vez no estoy tan fresca, pero me siento bien, saludable y lista para jugar”, confesó.
  • Agradeció la amplitud del plantel, capaz de suplir ausencias como la de Montserrat Saldívar, Irene Guerrero e Itzel Velasco.
  • Reconoció que América siempre juega bajo presión, pero aseguró que el grupo está acostumbrado y lo maneja con tranquilidad.
  • “Obviamente sabemos que tenemos que ganar mañana por muchas razones, pero no creo que tengamos esta sensación de mucha presión”, añadió.
Pese a las bajas, Camberos
Pese a las bajas, Camberos destacó que el equipo está acostumbrado a la presión y afrontará el desafío en Monterrey con tranquilidad y confianza en su preparación. (Especial)

En este sentido, Scarlett Camberos encendió la previa del América vs Tigres con declaraciones que mezclaron autenticidad y liderazgo. Para ella, el único clásico es contra Chivas, pero el duelo en Monterrey se presenta como una prueba de carácter y concentración. Con un plantel que ha sabido sobreponerse a las ausencias, las Águilas buscarán demostrar que están listas para pelear en la recta final del torneo.

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