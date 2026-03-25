México

Gael García Bernal es nombrado por la UNESCO como Embajador de la Buena Voluntad

En una gala repleta de referentes culturales, el organismo internacional reconoció los aportes a la humanidad del cineasta y consolidó una nueva alianza con México en antropología y conservación

Guardar
Gael García Bernal fue designado
Gael García Bernal fue designado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO en México por su defensa de la cultura y los derechos humanos (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Gael García Bernal fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO durante la celebración por los 80 años del organismo en México. El evento se llevó a cabo la noche del martes 24 de marzo en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México.

El reconocimiento al actor responde a su proyección internacional y su defensa de la cultura, los derechos humanos y la protección del patrimonio. El nombramiento coincidió con la firma de la ‘Estrategia País 2026-2031’ de cooperación entre UNESCO y México, en presencia de autoridades y personalidades de la vida cultural.

García Bernal, quien no pudo estar presente por causas de fuerza mayor, agradeció el nombramiento mediante un video. “Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”, expresó. También manifestó su deseo de involucrarse activamente: “Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”.

En su mensaje, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración para hacer frente a los desafíos globales. Enfatizó la necesidad de trabajar en equipo y construir comunidad inspirada en los valores fundacionales de las Naciones Unidas.

El evento en el Museo
El evento en el Museo Nacional de Antropología reunió a figuras de la cultura mexicana y representantes de organismos internacionales (Cuartoscuro -Andrea Murcia Monsivais )

México y la UNESCO refuerzan la cooperación cultural

A la ceremonia asistieron figuras como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, y personalidades destacadas como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix. Estas voces participaron en una mesa de reflexión sobre el nuevo orden mundial y el valor de las comunidades indígenas.

La actriz Yalitza Aparicio enfatizó los retos educativos de los pueblos originarios: “Nosotros tenemos que viajar a otros puntos para contar con educación”, señaló, aludiendo a las dificultades que enfrenta la comunidad mixteca y otros grupos.

Objetivos de la cooperación entre México y la UNESCO

Uno de los momentos centrales fue la firma de la ‘Estrategia País 2026-2031’, que sienta las bases de la cooperación en educación, medio ambiente y tecnología durante los próximos años. Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, explicó que la estrategia prioriza cuatro líneas de acción: educar para transformar, reconciliar a la humanidad con la naturaleza, construir sociedades justas y pacíficas, y promover la innovación tecnológica para beneficio social.

Yalitza Aparicio destacó los retos
Yalitza Aparicio destacó los retos educativos de las comunidades indígenas y la importancia de facilitar el acceso a la enseñanza (EFE/Orlando Barría)

Morales sostuvo que el objetivo es potenciar las capacidades en ciencia y educación, y recordó que existen cuestionamientos sobre la pertinencia del multilateralismo. Sin embargo, destacó la contribución de México como actor esencial para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

La estrategia nacional, según detalló el funcionario, busca garantizar el bienestar de la sociedad siguiendo los principios de cooperación impulsados desde la fundación de la ONU.

Protección y reconocimiento del patrimonio cultural

En el marco de la estrategia, la UNESCO y el INAH suscribieron un acuerdo para proteger el patrimonio histórico y arqueológico. Claudia Curiel describió este convenio como un mecanismo para fortalecer protocolos y mejores prácticas de conservación, permitiendo una alianza institucional más sólida.

La distinción del Museo Nacional
La distinción del Museo Nacional de Antropología con el escudo azul marca un precedente en la protección de bienes culturales en América Latina (Efe)

Además, el Museo Nacional de Antropología fue distinguido con el escudo azul, la primera vez que este símbolo se otorga en América Latina. Esta insignia reconoce y protege los bienes culturales de alto valor en situaciones de conflicto armado, resaltando la importancia de su preservación a largo plazo.

Ante los desafíos actuales y con la participación de personalidades comprometidas, la UNESCO y México buscan generar espacios de diálogo y conservación que permitan proyectar un futuro común basado en el entendimiento y la protección ambiental.

Temas Relacionados

UNESCOGael García BernalINAHmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así fue como Ceci Flores se convirtió en líder de madres buscadoras y el momento en que halló los restos de su hijo

El hallazgo de restos óseos en Hermosillo apunta a un avance sustancial en una búsqueda que lleva siete años

Así fue como Ceci Flores

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, la federación japonesa y la Real Sociedad siguen de cerca la recuperación de su estrella

Take Kubo, la estrella de

Jaime Bonilla y el caso Next Energy: qué dice la ley sobre la infraestructura energética en México

Next Energy firmó contratos para construir plantas fotovoltaicas que nunca entraron en operación

Jaime Bonilla y el caso

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 25 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Pronóstico del clima en Cancún este 25 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue como Ceci Flores

Así fue como Ceci Flores se convirtió en líder de madres buscadoras y el momento en que halló los restos de su hijo

Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Dos detenidos y más de 17 mil litros de precursores químicos asegurados en retén de la carretera Morelia–Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover revela cuánto le

Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

Fan de Kenia Os sorprende al unirse a videollamada con Peso Pluma y logra interacción exclusiva con la cantante

Joe Keery, estrella de Stranger Things, es captado en CDMX a horas de su show en el Pepsi Center

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia que su ex no le deja ver a sus hijos desde hace años: “Los secuestró y manipuló”

DEPORTES

Take Kubo, la estrella de

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

La Selección Mexicana estrena su himno con Grupo Frontera “Un solo corazón”

Ya es un hecho, suspenderán clases en Jalisco por el Mundial 2026 estas fechas