Gael García Bernal es nombrado por la UNESCO como Embajador de la Buena Voluntad

Gael García Bernal fue designado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO en México por su defensa de la cultura y los derechos humanos (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Gael García Bernal fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO durante la celebración por los 80 años del organismo en México. El evento se llevó a cabo la noche del martes 24 de marzo en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México.

El reconocimiento al actor responde a su proyección internacional y su defensa de la cultura, los derechos humanos y la protección del patrimonio. El nombramiento coincidió con la firma de la ‘Estrategia País 2026-2031’ de cooperación entre UNESCO y México, en presencia de autoridades y personalidades de la vida cultural.

García Bernal, quien no pudo estar presente por causas de fuerza mayor, agradeció el nombramiento mediante un video. “Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”, expresó. También manifestó su deseo de involucrarse activamente: “Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”.

En su mensaje, subrayó la importancia de fortalecer la colaboración para hacer frente a los desafíos globales. Enfatizó la necesidad de trabajar en equipo y construir comunidad inspirada en los valores fundacionales de las Naciones Unidas.

El evento en el Museo Nacional de Antropología reunió a figuras de la cultura mexicana y representantes de organismos internacionales (Cuartoscuro -Andrea Murcia Monsivais )

México y la UNESCO refuerzan la cooperación cultural

A la ceremonia asistieron figuras como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, y personalidades destacadas como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix. Estas voces participaron en una mesa de reflexión sobre el nuevo orden mundial y el valor de las comunidades indígenas.

La actriz Yalitza Aparicio enfatizó los retos educativos de los pueblos originarios: “Nosotros tenemos que viajar a otros puntos para contar con educación”, señaló, aludiendo a las dificultades que enfrenta la comunidad mixteca y otros grupos.

Objetivos de la cooperación entre México y la UNESCO

Uno de los momentos centrales fue la firma de la ‘Estrategia País 2026-2031’, que sienta las bases de la cooperación en educación, medio ambiente y tecnología durante los próximos años. Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, explicó que la estrategia prioriza cuatro líneas de acción: educar para transformar, reconciliar a la humanidad con la naturaleza, construir sociedades justas y pacíficas, y promover la innovación tecnológica para beneficio social.

Yalitza Aparicio destacó los retos educativos de las comunidades indígenas y la importancia de facilitar el acceso a la enseñanza (EFE/Orlando Barría)

Morales sostuvo que el objetivo es potenciar las capacidades en ciencia y educación, y recordó que existen cuestionamientos sobre la pertinencia del multilateralismo. Sin embargo, destacó la contribución de México como actor esencial para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

La estrategia nacional, según detalló el funcionario, busca garantizar el bienestar de la sociedad siguiendo los principios de cooperación impulsados desde la fundación de la ONU.

Protección y reconocimiento del patrimonio cultural

En el marco de la estrategia, la UNESCO y el INAH suscribieron un acuerdo para proteger el patrimonio histórico y arqueológico. Claudia Curiel describió este convenio como un mecanismo para fortalecer protocolos y mejores prácticas de conservación, permitiendo una alianza institucional más sólida.

La distinción del Museo Nacional de Antropología con el escudo azul marca un precedente en la protección de bienes culturales en América Latina (Efe)

Además, el Museo Nacional de Antropología fue distinguido con el escudo azul, la primera vez que este símbolo se otorga en América Latina. Esta insignia reconoce y protege los bienes culturales de alto valor en situaciones de conflicto armado, resaltando la importancia de su preservación a largo plazo.

Ante los desafíos actuales y con la participación de personalidades comprometidas, la UNESCO y México buscan generar espacios de diálogo y conservación que permitan proyectar un futuro común basado en el entendimiento y la protección ambiental.