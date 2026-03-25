Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Latin Lover revela detalles inéditos sobre los sueldos y la administración financiera de Solo Para Mujeres en un pódcast reciente. (Redes sociales)

La reciente aparición de Latin Lover en un pódcast volvió a encender la conversación sobre los secretos y dinámicas internas de Solo Para Mujeres, el espectáculo que redefinió el entretenimiento para adultos en México a finales de los años 90.

Las declaraciones del luchador han revelado detalles inéditos sobre los sueldos y la administración financiera detrás del show, detalles que siguen generando debate décadas después de su estreno.

El manejo de sueldos y el caso de Manuel Landeta

De acuerdo con el luchador profesional, el esquema salarial dentro de la producción era, en apariencia, igualitario para todos los integrantes, salvo por una excepción notable: Manuel Landeta.

“Los sueldos de todos son 5 mil, pero yo cobro 12 mil”, recordó Latin Lover que le confesó su colega tras enterarse de que, a pesar de haber participado en dos funciones, aún no recibía su pago.

Asimismo, detalló que al intentar negociar con Sergio Mayer, recibió la explicación de que Landeta era el único con un salario superior, el cual se debía a su experiencia previa en teatro musical.

Sin embargo, Latin Lover logró igualar el salario de Landeta tras negociaciones con Sergio Mayer, aunque el resto del elenco continuó recibiendo la cantidad inicial.

De igual forma, subrayó que ese tipo de acuerdos se manejaban de manera directa y sin intermediarios, casi siempre en la privacidad de las habitaciones durante las giras.

Latin Lover reveló detalles inéditos sobre el manejo financiero interno del espectáculo Solo Para Mujeres durante una entrevista en un pódcast. (Foto: Instagram/ @solpmjr)

Dinámica financiera y distribución del dinero

El colaborador de Las Estrellas Bailan en Hoy también compartió detalles sobre la forma en que se repartían las ganancias del espectáculo.

Según sus palabras, el dinero de los sueldos provenía exclusivamente de la taquilla de cada función. Además, relató una escena habitual durante las giras: “Siempre hablaba a cada habitación, ahí era su oficina, su habitación. Él se llevaba un fajo y nos daba lana para que nosotros también nos lleváramos”, recordó.

Otro dato revelador fue la existencia de ingresos adicionales por la venta de fotografías al final de cada show. El ahora militante cobraba 200 pesos por foto a quienes deseaban retratarse con los artistas, lo que representaba una fuente significativa de ingresos, independiente de la venta de entradas.

“De las 3.000 o 5.000 mujeres que estaban ahí, se quedaban mínimo 400 a tomarse fotos, y Mayer cobraba en ese entonces 200 pesos por foto. De ahí, sin tocar las entradas, nos pagaba a nosotros”, explicó.

Solo Para Mujeres, creado en 1999, rompió tabúes al ofrecer entretenimiento para adultos exclusivo para mujeres y abrir debate sobre derechos femeninos. (Foto: Instagram / @victor_latinlover)

El legado de “Solo Para Mujeres” y su impacto en la cultura mexicana

El espectáculo, creado en 1999 por Alexis Ayala e impulsado por Sergio Mayer, fue pionero en ofrecer un espacio exclusivo para el público femenino, donde celebridades de la televisión y el deporte se presentaban en números de striptease y baile.

El acceso estaba reservado solo a mujeres, y cualquier hombre debía disfrazarse para ingresar, una política estricta que garantizaba el ambiente privado.

Solo Para Mujeres no solo rompió tabúes en la sociedad mexicana, sino que también abrió el debate sobre el derecho de las mujeres a consumir entretenimiento para adultos.

Aunque en su momento provocó escándalo por la participación de figuras públicas y los desnudos en escena, el show se mantuvo en cartelera durante años y recorrió todo el país.