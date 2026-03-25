Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

El Estadio Azteca está a unos días de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

La reapertura del Estadio Ciudad de México representa un desafío para miles de aficionados que acudirán al evento que marque una nueva era en el futbol mexicano de cara al Mundial 2026.

Todo debido a que no habrá estacionamiento público en el recinto, una medida confirmada por las autoridades capitalinas y la administración del estadio.

De acuerdo con información publicada por medios y autoridades, la restricción al acceso vehicular se mantendrá durante todos los partidos de alto perfil y responde a protocolos internacionales de seguridad y movilidad.

Alternativas para estacionarse cerca del Estadio Ciudad de México

Quienes planean asistir al Estadio Ciudad de México podrán utilizar plazas comerciales y parques remotos como estacionamientos alternativos, desde donde se ofrecerán servicios de traslado hacia el recinto.

Entre los principales puntos oficiales designados se encuentran Plaza Carso, Auditorio Nacional, Plaza Santa Fe y el área de Six Flags, según lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los parques más cercanos se encuentra el Parque Cantera o el Parque Huayamilpas, sin embargo, no se recomienda depender del horario de estos lugares, ya que podría variar por ser fecha especial.

Estos sitios operarán bajo un esquema de “Park and Ride”, que permite dejar el automóvil en estacionamientos remotos y abordar autobuses directos hacia diferentes accesos del estadio, como Paseo Acoxpa, Gran Sur y Circuito Azteca.

El mapa oficial difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que los trayectos partirán desde los puntos de encuentro previamente mencionados, con rutas claras para evitar congestionamientos.

Además, habrá bahías de ascenso y descenso para taxis de aplicación y transporte privado en avenidas como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Avenida del Imán.

Para quienes prefieran el transporte público, las líneas 1, 2 y 9 del Metro así como el Tren Ligero y el Metrobús operarán con horario extendido hasta la 1:00 a.m.

El horario del transporte público puede variar. (X/@miseleccionmx)

El CETRAM Huipulco permanecerá cerrado durante los eventos, por lo que se recomienda planificar el trayecto con anticipación.

Esta estrategia busca reducir el flujo vehicular en la zona y garantizar la seguridad de los asistentes.

Por su parte, distintos medios subrayan la importancia de utilizar los servicios de transporte coordinados, mientras que el Gobierno de la CDMX destacó la amplitud de los estacionamientos remotos y la variedad de rutas disponibles.

Las mismas autoridades de la Ciudad de México publicaron mapas interactivos y listados actualizados de los puntos de estacionamiento, que pueden consultarse antes de cada evento para conocer las opciones y el tiempo estimado de traslado.

Habrán puntos para dejar vehículos. (X/@OVIALCDMX)

La administración del estadio y las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes consultar los sitios oficiales y las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recibir notificaciones en tiempo real sobre cierres viales, disponibilidad de espacios y rutas de acceso seguro.

La medida se mantendrá durante los próximos eventos de alto impacto, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026.