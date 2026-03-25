México Deportes

Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

En la reapertura del Estadio Ciudad de México, los asistentes deberán dejar sus autos en plazas comerciales y parques remotos, utilizando servicios de traslado y transporte público especial, según ordenaron las autoridades capitalinas

Guardar
El Estadio Azteca está a
El Estadio Azteca está a unos días de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

La reapertura del Estadio Ciudad de México representa un desafío para miles de aficionados que acudirán al evento que marque una nueva era en el futbol mexicano de cara al Mundial 2026.

Todo debido a que no habrá estacionamiento público en el recinto, una medida confirmada por las autoridades capitalinas y la administración del estadio.

De acuerdo con información publicada por medios y autoridades, la restricción al acceso vehicular se mantendrá durante todos los partidos de alto perfil y responde a protocolos internacionales de seguridad y movilidad.

Alternativas para estacionarse cerca del Estadio Ciudad de México

Quienes planean asistir al Estadio Ciudad de México podrán utilizar plazas comerciales y parques remotos como estacionamientos alternativos, desde donde se ofrecerán servicios de traslado hacia el recinto.

Entre los principales puntos oficiales designados se encuentran Plaza Carso, Auditorio Nacional, Plaza Santa Fe y el área de Six Flags, según lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los parques más cercanos se encuentra el Parque Cantera o el Parque Huayamilpas, sin embargo, no se recomienda depender del horario de estos lugares, ya que podría variar por ser fecha especial.

Estos sitios operarán bajo un esquema de “Park and Ride”, que permite dejar el automóvil en estacionamientos remotos y abordar autobuses directos hacia diferentes accesos del estadio, como Paseo Acoxpa, Gran Sur y Circuito Azteca.

El mapa oficial difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que los trayectos partirán desde los puntos de encuentro previamente mencionados, con rutas claras para evitar congestionamientos.

Además, habrá bahías de ascenso y descenso para taxis de aplicación y transporte privado en avenidas como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Avenida del Imán.

Para quienes prefieran el transporte público, las líneas 1, 2 y 9 del Metro así como el Tren Ligero y el Metrobús operarán con horario extendido hasta la 1:00 a.m.

El horario del transporte público
El horario del transporte público puede variar. (X/@miseleccionmx)

El CETRAM Huipulco permanecerá cerrado durante los eventos, por lo que se recomienda planificar el trayecto con anticipación.

Esta estrategia busca reducir el flujo vehicular en la zona y garantizar la seguridad de los asistentes.

Por su parte, distintos medios subrayan la importancia de utilizar los servicios de transporte coordinados, mientras que el Gobierno de la CDMX destacó la amplitud de los estacionamientos remotos y la variedad de rutas disponibles.

Las mismas autoridades de la Ciudad de México publicaron mapas interactivos y listados actualizados de los puntos de estacionamiento, que pueden consultarse antes de cada evento para conocer las opciones y el tiempo estimado de traslado.

Habrán puntos para dejar vehículos.
Habrán puntos para dejar vehículos. (X/@OVIALCDMX)

La administración del estadio y las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes consultar los sitios oficiales y las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recibir notificaciones en tiempo real sobre cierres viales, disponibilidad de espacios y rutas de acceso seguro.

La medida se mantendrá durante los próximos eventos de alto impacto, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Temas Relacionados

Estadio Ciudad de MéxicoCDMXCopa Mundial de la FIFA 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

“El clásico es contra Chivas”: Scarlett Camberos enciende la previa al partido frente a Tigres

Las palabras de la capitana azulcrema calentaron el duelo de la Jornada 14, donde ambos equipos llegan empatados en puntos y en el acecho del subliderato

“El clásico es contra Chivas”:

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del América, revela por qué fue citado en la Fiscalía

La gran figura americanista fue citado ante las autoridades para resolver asuntos pendientes ante la FGR

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, la federación japonesa y la Real Sociedad siguen de cerca la recuperación de su estrella

Take Kubo, la estrella de

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Hasta el momento, el equipo cementero no ha compartido alguna postura oficial al respecto de la situación de su director deportivo

Reportan que a Iván Alonso,

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

Clara Brugada y el Gobierno de CDMX anunciaron un operativo de seguridad sin precedentes para el regreso del Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026

Así será el operativo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a “El Chaval” del

Sentencian a “El Chaval” del CJNG por homicidio en Edomex

“Solamente me resta abrazar un puño de huesos”: así fue como Ceci Flores halló los restos de su hijo

Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Ventura, ex Parchís y

Yolanda Ventura, ex Parchís y esposa de Odiseo Bichir, lamenta incidente de José Ángel Bichir: “Golpe para la familia”

“Estamos en la búsqueda de la felicidad”: Lupita Villalobos aviva rumores de divorcio con controversial declaración

Gael García Bernal es nombrado por la UNESCO como Embajador de la Buena Voluntad

Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

DEPORTES

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del América, revela por qué fue citado en la Fiscalía

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

La Selección Mexicana estrena su himno con Grupo Frontera “Un solo corazón”