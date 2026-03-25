Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

El delito por el que se le acusa habría ocurrido en el año 2024. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”, por su probable participación en el delito de extorsión contra un comerciante de Lerma.

“El Custodio” permanecerá en prisión durante la investigación complementaria de su acusación, la cual el juez encargado fijó en dos meses.

Según la indagatoria, durante su labor como custodio en el Centro Penitenciario de Lerma trabajó para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posteriormente fue reclutado por la Familia Michoacana de los hermanos Hurtado Olascoaga.

Marco Antonio “N” es señalado por como generador de y está relacionado con diversos delitos de alto impacto en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

Exigencias y ataque armado

El caso por el que se le acusa a “El Custodio” se remonta al 20 de marzo de 2024, cuando él y dos personas ingresaron a un restaurante bar en la localidad de Amomolulco, Lerma.

Según relató la víctima, los hombres que entraron al restaurante le dijeron que pertenecían a La Familia Michoacana, organización criminal reconocida a nivel nacional y encabezada por los hermanos Hurtado Olascoaga: José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodado “El Fresa”, y Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como “El Pez”.

Una vez dentro, le pidieron hablar en privado y le dijeron que, si quería seguir trabajando tranquilo, tenía que entregarles un primer pago de 200 mil pesos.

No solo le exigieron esa cantidad al momento, sino que además le advirtieron que cada mes tendría que darles dinero para que lo dejaran operar su negocio sin problemas. Las amenazas fueron directas: le aseguraron que, si se negaba a darles la cuota, no solo corría peligro él, sino también su familia.

El mensaje fue claro, dejar de pagar no era una opción, pues pondría en riesgo su vida y la de sus seres queridos, y además no le permitirían seguir con su negocio.

Ante la negativa del comerciante, el 21 de marzo dos de los agresores regresaron al negocio y dispararon armas de fuego contra la fachada.

Tras los hechos, la fiscalía mexiquense realizó investigaciones y obtuvo una orden de aprehensión.

Respuesta institucional y situación jurídica

La detención de Marco Antonio “N” se realizó en un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), tras emitirse una orden de aprehensión por la extorsión contra el restaurante. En el operativo no se reportaron agresiones o ataques contra las autoridades.

Una vez capturado, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Cabe señalar que ese penal es el mismo donde “El Custodio” presuntamente se dedicó a distribuir drogas para los internos.

Foto: FGJEM

El juez determinó la vinculación a proceso de Marco Antonio “N” y estableció la medida cautelar de prisión preventiva, así como un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades recordaron que el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra y reafirmaron su compromiso de combatir la presencia de organizaciones criminales en el Estado de México.

Operación criminal y antecedentes del acusado

Según reportes oficiales, durante su labor como custodio penitenciario en Lerma, habría iniciado la comercialización de estupefacientes para una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta que fue reclutado por la Familia Michoacana y cambió de organización delincuencial.

"Pecha" y "Gordo Mata" eran objetivos prioritarios para las autoridades mexiquenses (FGJEM)

Marco Antonio “N” habría sido integrado a la Familia Michoacana por Óscar “N”, alias el comandante “El Pecha”, y Óscar Geovanni “N”, conocido como “El Gordo Mata”, ambos detenidos y vinculados a proceso desde el pasado 7 de noviembre de 2024, según reportes previos de este medio.

Entre sus funciones dentro de la estructura delictiva, “El Custodio” habría estado encargado de la venta de drogas y el reclutamiento de nuevos miembros para la Familia Michoacana.