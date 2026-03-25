Sentencian a “El Chaval” del CJNG por homicidio en Edomex

El sujeto condenado también fue multado económicamente (Archivo)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 40 años de prisión en contra de un hombre que formaba parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue hallado culpable de homicidio.

Kevin Geovanni Bernabé Torres, un sujeto apodado El Chaval fue condenado a 40 años de prisión por sus responsabilidad en la muerte de un hombre en el municipio de La Paz. Asimismo, se le impuso una multa de 79 mil 198 pesos, así como una reparación del daño integral de 247 mil 776 pesos.

“El sujeto pertenecía a una célula delictiva con orígenes en el estado de Jalisco además de haber participado en un enfrentamiento en contra de policías municipales de Chimalhuacán”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 24 de marzo.

Así fue su participación en el ataque armado

Los hechos por los que fue condenado sucedieron el 25 de febrero del año pasado, fecha en la que dos personas estaban a las afueras de un inmueble.

El sujeto recientemente sentenciando (FGJEM)

Un vehículo de color negro sin placas llegó al sitio y de él descendieron algunos de los tripulantes, quienes accionaron sus armas contra las personas. En la unidad viajaban:

Un sujeto apodado El Sobrino (conductor)

Un hombre con el alias El Vini (copiloto)

José Arturo “N”, alias El Negro

Kevin Geovanni, el hombre ahora sentenciado

Un individuo conocido con el sobrenombre El Diablo

Los tres últimos sujetos son los iban armados y dispararon contra las víctimas, lo que derivó en la muerte de un hombre. Tras las detonaciones huyeron del sitio.

Posterior a dichas acciones, las investigaciones permitieron identificar a Bernabé Torres como uno de los participantes en el ataque armado.

Detenidos siete presuntos miembros del CJNG

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó sobre la detención de siete individuos, supuestos integrantes del CJNG, y la liberación de una persona que estaba retenida en un inmueble contra su voluntad.

Fueron capturados seis hombres y una mujer (SSEM)

La madre de la víctima contactó con las autoridades, quienes acudieron al sitio de interés y escucharon gritos desde el interior de un inmueble un inmueble, lo que motivó a que irrumpieran en el lugar y encontraran a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Jesús “N” de 32 año;Ulises “N”de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años fueron las personas arrestadas y se les identificó como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, además de que en lugar había una tabla con la siglas CJNG.