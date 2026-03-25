México

Sentencian a “El Chaval” del CJNG por homicidio en Edomex

En el asesinato habrían participado al menos cinco personas que llegaron en un auto sin placas

Guardar
El sujeto condenado también fue
El sujeto condenado también fue multado económicamente (Archivo)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 40 años de prisión en contra de un hombre que formaba parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue hallado culpable de homicidio.

Kevin Geovanni Bernabé Torres, un sujeto apodado El Chaval fue condenado a 40 años de prisión por sus responsabilidad en la muerte de un hombre en el municipio de La Paz. Asimismo, se le impuso una multa de 79 mil 198 pesos, así como una reparación del daño integral de 247 mil 776 pesos.

“El sujeto pertenecía a una célula delictiva con orígenes en el estado de Jalisco además de haber participado en un enfrentamiento en contra de policías municipales de Chimalhuacán”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 24 de marzo.

Así fue su participación en el ataque armado

Los hechos por los que fue condenado sucedieron el 25 de febrero del año pasado, fecha en la que dos personas estaban a las afueras de un inmueble.

El sujeto recientemente sentenciando (FGJEM)
El sujeto recientemente sentenciando (FGJEM)

Un vehículo de color negro sin placas llegó al sitio y de él descendieron algunos de los tripulantes, quienes accionaron sus armas contra las personas. En la unidad viajaban:

  • Un sujeto apodado El Sobrino (conductor)
  • Un hombre con el alias El Vini (copiloto)
  • José Arturo “N”, alias El Negro
  • Kevin Geovanni, el hombre ahora sentenciado
  • Un individuo conocido con el sobrenombre El Diablo

Los tres últimos sujetos son los iban armados y dispararon contra las víctimas, lo que derivó en la muerte de un hombre. Tras las detonaciones huyeron del sitio.

Posterior a dichas acciones, las investigaciones permitieron identificar a Bernabé Torres como uno de los participantes en el ataque armado.

Detenidos siete presuntos miembros del CJNG

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó sobre la detención de siete individuos, supuestos integrantes del CJNG, y la liberación de una persona que estaba retenida en un inmueble contra su voluntad.

Fueron capturados seis hombres y
Fueron capturados seis hombres y una mujer (SSEM)

La madre de la víctima contactó con las autoridades, quienes acudieron al sitio de interés y escucharon gritos desde el interior de un inmueble un inmueble, lo que motivó a que irrumpieran en el lugar y encontraran a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Jesús “N” de 32 año;Ulises “N”de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años fueron las personas arrestadas y se les identificó como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, además de que en lugar había una tabla con la siglas CJNG.

Temas Relacionados

CJNGEdomexLa PazHomicidioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán

El secuestro ocurrió cerca de La Lomita y la preparatoria Salvador Allende, lo que provocó un intenso operativo de seguridad

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo

Chiles rellenos de vegetales: una opción ligera para la Cuaresma

Si buscas una opción colorida, saludable y deliciosa, estos pimientos rellenos de verduras asadas sorprenderán en cualquier reunión familiar o festiva

Chiles rellenos de vegetales: una

“El clásico es contra Chivas”: Scarlett Camberos enciende la previa al partido frente a Tigres

Las palabras de la capitana azulcrema calentaron el duelo de la Jornada 14, donde ambos equipos llegan empatados en puntos y en el acecho del subliderato

“El clásico es contra Chivas”:

Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

En la reapertura del Estadio Ciudad de México, los asistentes deberán dejar sus autos en plazas comerciales y parques remotos, utilizando servicios de traslado y transporte público especial, según ordenaron las autoridades capitalinas

Plazas y parques: dónde estacionarte

Qué es INCELS IS, comunidad a la que pertenecería el estudiante que disparó en preparatoria de Michoacán

El menor de edad realizó publicaciones en Instagram antes de acudir con un arma larga al plantel

Qué es INCELS IS, comunidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo

Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán

“Solamente me resta abrazar un puño de huesos”: así fue como Ceci Flores halló los restos de su hijo

Vinculan a proceso a “El Custodio” por extorsión: estaría ligado al CJNG y la Familia Michoacana

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Ventura, ex Parchís y

Yolanda Ventura, ex Parchís y esposa de Odiseo Bichir, lamenta incidente de José Ángel Bichir: “Golpe para la familia”

“Estamos en la búsqueda de la felicidad”: Lupita Villalobos aviva rumores de divorcio con controversial declaración

Gael García Bernal es nombrado por la UNESCO como Embajador de la Buena Voluntad

Latin Lover revela cuánto le pagaban en Solo para Mujeres y lanza crítica a Sergio Mayer

Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

DEPORTES

Plazas y parques: dónde estacionarte

Plazas y parques: dónde estacionarte cerca del Estadio Ciudad de México en su reapertura

Aquivaldo Mosquera, ex jugador del América, revela por qué fue citado en la Fiscalía

Take Kubo, la estrella de Japón que no viajó para la Fecha FIFA: ¿llegará al Mundial?

Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso

Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal