EN VIVO: El régimen de Irán atacó con misiles el centro de Tel Aviv: al menos seis heridos

Durante la madrugada del martes, el régimen de Irán lanzó ataques masivos contra el centro de Israel y países del Golfo. Kuwait reportó daños en su red eléctrica tras impactos de restos de drones interceptados, mientras que Arabia Saudita y Baréin informaron nuevos ataques en sus territorios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Washington y Teherán mantuvieron conversaciones con “puntos de acuerdo importantes” y sostuvo que un pacto para poner fin a la guerra podría concretarse pronto, una versión que Irán rechazó. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica calificó esas declaraciones como “operaciones psicológicas” sin impacto en su accionar, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que se trata de “noticias falsas utilizadas para manipular los mercados financieros y petroleros”.
En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que es momento de negociar ante una situación energética global “crítica” y advirtió: "La situación es crítica para el suministro energético de los aliados en todo el mundo. Todos sentimos los efectos en los precios del gas y el petróleo, nuestras empresas y nuestras sociedades, pero es de suma importancia que lleguemos a una solución negociada que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente".
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Hezbollah afirmó que lanzó cinco ataques contra posiciones israelíes a primera hora del martes, según una serie de comunicados difundidos por el grupo.
La organización terrorista indicó que los ataques estuvieron dirigidos contra concentraciones de tropas israelíes, un cuartel, una estación de radar y posiciones de artillería al amanecer. Entre los objetivos mencionó a soldados israelíes ubicados en la Puerta de Fátima, en la ciudad de Kfar Kila, en el sur del Líbano.
El grupo también señaló que utilizó drones y cohetes para atacar una estación de radar cerca de Ma’alot-Tarshiha, así como posiciones de artillería en los asentamientos de Sasa y Ein HaKovshim, en el norte de Israel.
Seis personas resultaron con heridas leves tras un ataque con misiles iraníes contra Tel Aviv, donde se registraron impactos en la zona central de la ciudad, según reportes de medios israelíes y servicios de emergencia.
El servicio médico Magen David Adom informó que seis personas sufrieron heridas leves y desplegó equipos en varios puntos del centro del país. La prensa local también señaló la existencia de múltiples sitios de impacto tras la última andanada de misiles.
Medios como Times of Israel reportaron daños en al menos un edificio, mientras que Haaretz, con base en información policial, indicó que cuatro personas presentaron lesiones menores. Además, varios vehículos y estructuras resultaron dañados como consecuencia del ataque.
Kuwait reportó este martes daños en su red eléctrica tras los impactos de restos de drones abatidos, mientras que Arabia Saudita y Baréin informaron de nuevos ataques sobre su territorio. El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia Kuna, indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a la caída de escombros tras las interceptaciones de aviones no tripulados.
El Ejército de Kuwait comunicó durante la noche en tres ocasiones que sus defensas aéreas interceptaron misiles y drones que penetraron su espacio aéreo, sin precisar el número exacto de aparatos neutralizados. En paralelo, el Ministerio de Defensa saudí informó en X sobre una intensa actividad en la región oriental del país, donde en las últimas horas se destruyeron al menos 23 drones en distintos ataques, según el recuento de los comunicados oficiales.
En Baréin, el Ministerio del Interior indicó que las sirenas antiaéreas sonaron en al menos tres ocasiones, sin más detalles sobre los incidentes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones del régimen de Irán en Medio Oriente y exigió el cese inmediato de los ataques contra la navegación comercial, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz. La dirigente realizó estas declaraciones durante una comparecencia en Canberra junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un contexto de impacto global sobre el comercio y la energía.
Japón liberará reservas de petróleo desde este jueves para asegurar el suministro ante el impacto del conflicto en Medio Oriente, confirmó la primera ministra, Sanae Takaichi, en un mensaje difundido este martes. La medida responde a la preocupación por el abastecimiento energético en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en una región clave para las importaciones japonesas de crudo.
Irán lanzó una nueva ola de misiles contra Israel este martes por la mañana, según informó la televisión estatal, después de ataques previos que impactaron un edificio en el norte y una fuerte explosión que se escuchó en Jerusalén.
“Irán dispara una nueva ola de misiles hacia territorios ocupados”, publicó en Telegram la emisora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Minutos después, agregó que los “misiles iraníes atravesaron varios sistemas de defensa israelíes”.
El servicio de emergencias Magen David Adom difundió imágenes de un edificio dañado en el norte de Israel y señaló que no hubo víctimas fatales. Más tarde, el Ejército israelí informó que detectó misiles entrantes y que trabajaba para interceptarlos.