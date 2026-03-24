EN VIVO: El régimen de Irán atacó con misiles el centro de Tel Aviv: al menos seis heridos

Bomberos israelíes trabajan para extinguir un incendio tras los ataques con misiles iraníes contra Israel (REUTERS)

Durante la madrugada del martes, el régimen de Irán lanzó ataques masivos contra el centro de Israel y países del Golfo. Kuwait reportó daños en su red eléctrica tras impactos de restos de drones interceptados, mientras que Arabia Saudita y Baréin informaron nuevos ataques en sus territorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Washington y Teherán mantuvieron conversaciones con “puntos de acuerdo importantes” y sostuvo que un pacto para poner fin a la guerra podría concretarse pronto, una versión que Irán rechazó. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica calificó esas declaraciones como “operaciones psicológicas” sin impacto en su accionar, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que se trata de “noticias falsas utilizadas para manipular los mercados financieros y petroleros”.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que es momento de negociar ante una situación energética global “crítica” y advirtió: "La situación es crítica para el suministro energético de los aliados en todo el mundo. Todos sentimos los efectos en los precios del gas y el petróleo, nuestras empresas y nuestras sociedades, pero es de suma importancia que lleguemos a una solución negociada que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente".