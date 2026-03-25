Secuestran al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán

Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, fue secuestrado en Culiacán por un grupo armado. (@Eco1_LVM y Perfiles.news)

Un grupo armado privó de la libertad al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán, Sinaloa, en las inmediaciones del templo de La Lomita, lo que desencadenó un fuerte operativo policial en la zona.

De acuerdo con la información de medios como Noroeste y El Sol de Sinaloa, los hechos ocurrieron la tarde del martes 24 de marzo cuando el empresario de 81 años, propietario de Grupo Águila, iba a bordo de un vehículo BMW de modelo reciente sobre el bulevar Juan Pablo II, en la colonia Lomas de Guadalupe.

¿Qué se sabe del secuestro?

El vehículo quedó abandonado. (X/@Eco1_LVM)

Fue alrededor de las 14:30 horas que el empresario fue interceptado por sujetos armados cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El automóvil de Aguilar Salazar quedó abandonado a escasos metros del lugar de los hechos. La privación de la libertad del empresario generó una movilización inmediata de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluido personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El equipo de Servicios Periciales recabó huellas y otros elementos de evidencia en la escena. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantienen abiertas varias líneas de investigación.

De acuerdo con testimonios, se tiene conocimiento de que los agresores interceptaron el automóvil de la víctima, lo obligaron a descender y se lo llevaron por la fuerza. Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, el número de personas que participaron ni el motivo que habría detrás del secuestro.

Para la noche del martes el paradero de Arnulfo Aguilar Salazar seguía sin conocerse, y tampoco existen reportes sobre exigencias de rescate o comunicación con los secuestradores.

(Captura de pantalla tomada de Perfiles.news)

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa no ha emitido ninguna ficha relacionada con la privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar.

Más hechos violentos

Arnulfo Aguilar Salazar figura, junto a su hermano Arturo, como uno de los empresarios más destacados del sector hidrocarburos en Sinaloa. Es propietario de Grupo Águila, empresa con presencia relevante en el ramo de gasolineras en Culiacán y otras zonas del estado.

La privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Culiacán, en medio de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

La violencia en Culiacán no cesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En horas recientes, la ciudad enfrentó otros episodios violentos, como el incendio intencional de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas donde, una semana antes, se había registrado un ataque armado que dejó tres personas sin vida y una herida.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un hotel ubicado en la colonia Centro de Culiacán. El homicidio se registró alrededor de las 17:45 horas, cuando la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue interceptada por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasillos del establecimiento. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.