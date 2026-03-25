Reportan que a Iván Alonso, directivo de Cruz Azul, le negaron el ingreso a EEUU para partido amistoso (Cuartoscuro.com)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos le habrían negado el ingreso a Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, en consecuencia, el directivo tuvo que retornar a México y no podrá estar presente en el partido amistoso frente a Atlético Nacional en San José, California,

De acuerdo con David Medrano para Mediotiempo, Iván Alonso intentó acompañar a Cruz Azul en su viaje a Estados Unidos para el compromiso internacional, pero se le impidió el acceso al país.

El directivo regresó a territorio mexicano y quedó excluido del encuentro, una situación que impacta la logística del equipo durante la gira de preparación, reportaron.

“No lo dejaron entrar, Cruz Azul llegó ayer por la tarde/ noche a San José California para celebrar un partido amistoso contra Nacional de Medellin, sin embargo, al director deportivo de la máquina, Iván Alonso, las autoridades migratorias le negaron el ingreso a los Estados Unidos, ayer por la noche fue regresado a territorio mexicano, cruz azul no ha informado los motivos”, compartió David Medrano.

No existe un comunicado oficial de Cruz Azul sobre las razones que llevaron a la negativa (REUTERS)

Motivos de la negativa de ingreso a Estados Unidos

Por ahora, no existe un comunicado oficial de Cruz Azul sobre las razones que llevaron a la negativa. Tanto Mediotiempo.com como David Medrano en La Afición coinciden en que las autoridades estadounidenses tomaron la decisión la tarde o noche previa al partido, pero no ofrecieron explicaciones a la delegación.

Una versión extraoficial recogida por Mediotiempo señaló problemas con la autorización electrónica de viaje del directivo, requisito para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado. Sin embargo, este punto no ha sido confirmado por el club ni por portavoces oficiales, por lo que el motivo concreto permanece sin esclarecerse.

David Medrano reiteró en su columna que Alonso fue obligado a regresar de inmediato a México tras la negativa de entrada. El periodista remarcó además la ausencia de información oficial sobre lo sucedido.

David Medrano reiteró en su columna que Alonso fue obligado a regresar de inmediato a México (EFE/Federico Anfitti)

El partido amistoso y el calendario de Cruz Azul

La ausencia de Alonso se produce en el marco de un amistoso relevante para Cruz Azul, celebrado durante la pausa de la Liga MX por la actividad internacional de selecciones. El club mexicano viajó a California para enfrentarse a Atlético Nacional, líder de la liga colombiana, en un encuentro que contribuye a mantener el ritmo competitivo de sus jugadores.

El próximo compromiso para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón será ante Pachuca, agendado para el sábado 4 de abril, de acuerdo con Mediotiempo.com. Así, la concentración de la plantilla continúa enfocado en la reanudación de la competencia local.

Cruz Azul no ha difundido explicaciones respecto a la devolución de su director deportivo por parte de agentes migratorios estadounidenses. El hermetismo del club mantiene la incertidumbre sobre los motivos, mientras el calendario deportivo sigue avanzando.