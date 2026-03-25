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Aquivaldo Mosquera, ex jugador del América, revela por qué fue citado en la Fiscalía

La gran figura americanista fue citado ante las autoridades para resolver asuntos pendientes ante la FGR

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Aquivaldo Mosquera ya no será
Aquivaldo Mosquera ya no será más el entrenador del conjunto motilón, tras no haber podido conseguir los resultados esperados. Foto: La Opinión, Cúcuta.

Aquivaldo Mosquera aclaró en conferencia de prensa que fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) exclusivamente por un asunto relacionado con la fiscalización de su domicilio. El exfutbolista recalcó que no enfrenta ningún proceso penal ni disputa activa respecto a la manutención de su hijo con Karla Pineda.

Aquivaldo Mosquera fue citado por parte de la FGR por a una investigación por presunta falsedad de domicilio fiscal surgida tras requerimientos oficiales en 2019. Según explicó en la conferencia de prensa, la autoridad cuestionó la veracidad del domicilio fiscal asentado cuando era jugador profesional, asunto vinculado a la gestión de su anterior contador.

Durante la comparecencia en la Ciudad de México, Mosquera manifestó junto a sus abogados el efecto de la situación en su carrera: “Durante mi carrera nunca tuve ningún problema. De la relación que llevo con el niño y con Karla, y este tema que sale de la fiscalía, para que esté muy claro, porque a veces hay mala información y son temas delicados, y a veces afecta también en temas laborales donde se pierden muchas cosas porque por ejemplo, a mí me llevaban con América a ser embajador en Estados Unidos, y ahora ya no podré ir y se pierde la oportunidad de seguir vigente, y obviamente afectan muchas cosas”, expresó durante la conferencia de prensa.

Las Águilas concretaron una de
Las Águilas concretaron una de las mayores remontadas en la historia de finales de Liga MX. (Jovani Pérez)

Mosquera detalló que recibió la notificación oficial de las autoridades en la universidad donde trabaja actualmente en Celaya, Guanajuato. “Me llegó a la universidad donde yo trabajo una solicitud de la fiscalía y obviamente me inquietó, y por eso primero que todo acudí a mis abogados para saber lo que era porque no decía nada claro en el comunicado, y lo primero que hice fue presentarme a la fiscalía”, relató frente a los medios.

Detalles legales sobre la acusación fiscal

Los abogados del exjugador, Octavio Espinoza y Luis Mena, insistieron en la conferencia de prensa en que el asunto se limita exclusivamente a la posible falsedad de domicilio fiscal. “Nos enteramos que hay una carpeta de investigación que se inicia por el delito de falsedad en el domicilio fiscal porque la autoridad considera que hay una información que dio el futbolista cuando era activo en dicha profesión”, puntualizó Espinoza.

Espinoza explicó el origen de la controversia: “Se hace un requerimiento fiscal en febrero y marzo del año 2019 sin que pudiera ser localizado, y ese domicilio correspondía al contador que en ese momento llevaba todas las obligaciones que tenía Aquivaldo Mosquera, y él dio por hecho que en 2019 cuando terminó su carrera profesional, que el contador dio aviso a la autoridad fiscal y no fue así“. El trámite pendiente continuará en la capital mexicana a mediados de abril.

Aquivaldo Mosquera marcó el primero
Aquivaldo Mosquera marcó el primero de aquellos dos goles en los últimos minutos (Foto: Club América)

Aclaraciones sobre la manutención y la relación con Karla Pineda

Durante la conferencia de prensa, Mosquera y su equipo legal negaron cualquier conflicto activo relativo a la manutención. El abogado Espinoza lo precisó: “Al momento todas las peticiones que había eran solamente atrasos mínimos, mismos que ya fueron cubiertos. Los gastos obviamente del menor se siguen generando día con día y los cubren entre los dos, hay que recordar que son padres corresponsales”.

El exfutbolista colombiano se refirió también a la evolución en la relación parental con Karla Pineda. “Hubo en su momento decisiones de ambos lados que no estuvieron bien, ella estaba en su postura y yo en la mía y creo que fue una muy mala decisión por el niño, quien fue el lastimado en su momento. Ahondar más en el tema yo creo que es retroceder”, expresó durante la conferencia de prensa.

Mosquera subrayó la voluntad de ambos padres de mantener la corresponsabilidad y de actuar en beneficio de su hijo en un entorno de claridad, dejando atrás explicaciones y priorizando el presente familiar.

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