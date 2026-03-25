Chiles rellenos de vegetales: una opción ligera para la Cuaresma

El aroma de los pimientos asados, sumado al colorido de los vegetales en su interior, anticipa un plato que conquista tanto al paladar como a la vista.
El plato suele aparecer en mesas familiares de primavera y verano, aprovechando la abundancia de pimientos y verduras frescas.
Es una opción preferida en menúes vegetarianos, encuentros informales y como entrada festiva, destacándose por su versatilidad y su perfil saludable.
Receta de chiles rellenos de vegetales
Los chiles rellenos de vegetales son pimientos enteros asados y ahuecados, que se rellenan con una mezcla de vegetales salteados (zanahoria, cebolla, entre otros) y, muchas veces, algún queso suave. Se terminan al horno para que los sabores se integren y el queso se funda.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 6 pimientos morrones (rojos o verdes, grandes)
- 2 calabazas redondas
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla mediana
- 1 elote cocido (puede ser en grano)
- 2 dientes de ajo
- 150 gr de queso cremoso (tipo cuartirolo o mozzarella)
- 1 puñado de perejil fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer chiles rellenos de vegetales, paso a paso
- Lavar bien los pimientos y cortar la parte superior a modo de “tapa”. Retirar semillas y nervaduras internas con cuidado.
- Colocar los pimientos sobre una asadera, rociar con un poco de aceite y asar en horno fuerte (220°C) durante 10 minutos para que se ablanden. Reservar.
- Picar la cebolla, las calabazas y la zanahoria en cubos pequeños. Picar el ajo bien fino.
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla con el ajo hasta que transparente. Agregar la zanahoria, cocinar 2 minutos y sumar los zapallitos y el elote. Salpimentar.
- Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos pero no deshechos. Retirar del fuego y mezclar con el queso cortado en cubos y el perejil picado.
- Rellenar los pimientos con la mezcla y tapar con la parte superior reservada.
- Llevar nuevamente al horno, 200°C, durante 15 minutos o hasta que el queso se derrita y la piel de los pimientos esté tierna pero firme. Evitar sobrecocinar para que los pimientos mantengan su forma.
- Servir calientes, acompañados de arroz, ensalada o solos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones (1 pimiento relleno por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se pueden conservar en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para recalentarlos, usar horno o microondas.