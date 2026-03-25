Chiles rellenos de vegetales: una opción ligera para la Cuaresma

La receta de chiles rellenos de vegetales propone un plato colorido, saludable y fácil de preparar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de los pimientos asados, sumado al colorido de los vegetales en su interior, anticipa un plato que conquista tanto al paladar como a la vista.

El plato suele aparecer en mesas familiares de primavera y verano, aprovechando la abundancia de pimientos y verduras frescas.

Es una opción preferida en menúes vegetarianos, encuentros informales y como entrada festiva, destacándose por su versatilidad y su perfil saludable.

Los pimientos asados rellenos son ideales para menúes vegetarianos y ocasiones informales durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chiles rellenos de vegetales

Los chiles rellenos de vegetales son pimientos enteros asados y ahuecados, que se rellenan con una mezcla de vegetales salteados (zanahoria, cebolla, entre otros) y, muchas veces, algún queso suave. Se terminan al horno para que los sabores se integren y el queso se funda.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

6 pimientos morrones (rojos o verdes, grandes) 2 calabazas redondas 1 zanahoria grande 1 cebolla mediana 1 elote cocido (puede ser en grano) 2 dientes de ajo 150 gr de queso cremoso (tipo cuartirolo o mozzarella) 1 puñado de perejil fresco 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer chiles rellenos de vegetales, paso a paso

Lavar bien los pimientos y cortar la parte superior a modo de “tapa”. Retirar semillas y nervaduras internas con cuidado. Colocar los pimientos sobre una asadera, rociar con un poco de aceite y asar en horno fuerte (220°C) durante 10 minutos para que se ablanden. Reservar. Picar la cebolla, las calabazas y la zanahoria en cubos pequeños. Picar el ajo bien fino. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla con el ajo hasta que transparente. Agregar la zanahoria, cocinar 2 minutos y sumar los zapallitos y el elote. Salpimentar. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos pero no deshechos. Retirar del fuego y mezclar con el queso cortado en cubos y el perejil picado. Rellenar los pimientos con la mezcla y tapar con la parte superior reservada. Llevar nuevamente al horno, 200°C, durante 15 minutos o hasta que el queso se derrita y la piel de los pimientos esté tierna pero firme. Evitar sobrecocinar para que los pimientos mantengan su forma. Servir calientes, acompañados de arroz, ensalada o solos.

Esta receta de chiles rellenos rinde 6 porciones, convirtiéndose en una opción práctica para reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones (1 pimiento relleno por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden conservar en la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para recalentarlos, usar horno o microondas.