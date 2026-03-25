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Maribel Guardia se hará este tatuaje en honor a su hijo Julián a tres años de su muerte: “En el pecho”

La actriz y cantante compartió que llevará en su piel una marca muy especial inspirada en su hijo, fallecido en 2023, como una forma emotiva de mantenerlo siempre cerca de su corazón

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Maribel Guardia decide tatuarse un
Maribel Guardia decide tatuarse un símbolo en el pecho como homenaje a su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023 (Ig/maribelguardia)

Maribel Guardia decidió tatuarse un símbolo en el pecho para honrar a su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023, como parte de su proceso de duelo. La actriz y cantante explicó en entrevista que busca replicar una marca en forma de “espíritu santo” que Julián tenía en la mano, con el propósito de mantenerlo presente en su vida.

La revelación se produce mientras atraviesa una disputa legal con Imelda Tuñón, madre de su nieto, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre la familia.

Guardia compartió recientemente que ese símbolo era resultado de un golpe que su hijo tuvo en la mano y que, a su juicio, tenía la figura de una paloma o espíritu santo. En su declaración al programa Venga la alegría, la artista explicó que su intención es tatuarse esa marca específica en el pecho y posiblemente el nombre de Julián, aunque los detalles finales aún están sin definir.

Un tatuaje como forma de duelo y homenaje

La marca en la mano de Julián Figueroa —que Maribel Guardia describe como un espíritu santo— será tatuada por la actriz en su propio cuerpo. Guardia detalló: “Mira, aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho… Tiene como una paloma, parece un espíritu santo”.

El tatuaje de Maribel Guardia
El tatuaje de Maribel Guardia replica la marca que Julián Figueroa tenía en la mano, con forma de espíritu santo (Foto: Instagram)

Este acto simboliza su intento de mantener el recuerdo de su hijo constantemente cercano.

El fallecimiento de Julián en 2023 inició un periodo de duelo para Guardia. Ahora, casi tres años después, la artista decidió expresar públicamente su intención de tatuarse, en parte a raíz de los recientes conflictos con Imelda Tuñón.

Disputa familiar tras la muerte de Julián Figueroa

Después de la muerte del cantante, la relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se deterioró. Al principio mantenían un trato centrado en el bienestar del hijo de Julián, pero la situación cambió drásticamente a inicios de 2025.

En ese momento, Guardia inició un proceso legal contra Tuñón, argumentando problemas con el consumo de sustancias y señalando preocupación sobre las condiciones en las que el menor estaba siendo cuidado. La artista aclaró que su objetivo no era reclamar la custodia, sino buscar medidas para que la madre pudiera recibir atención adecuada.

La decisión de Maribel Guardia
La decisión de Maribel Guardia de plasmar el tatuaje surge como parte de su proceso para sobrellevar el duelo por su hijo (Instagram/@julian_f.f)

Durante el litigio, el nieto de Maribel permaneció bajo su resguardo antes de regresar con su madre semanas más tarde. Posteriormente, Tuñón presentó nuevas acusaciones personales y familiares.

Entre ellas, denunció un supuesto abuso contra Julián Figueroa por parte de José Manuel Figueroa, lo que llevó a este último a iniciar acciones legales en su defensa, según la misma fuente.

El homenaje que Guardia realizará a través de su tatuaje surge en este contexto de conflicto familiar y representa su deseo de preservar el legado de su hijo y afrontar el duelo de manera tangible.

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