Los memes y reacciones que dejó el accidente del garrochista francés con su entrepierna

[Captura de pantalla]

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dejado un momento “chusco” durante la disciplina de Salto con Garrocha, cuando el francés Anthony Ammirati perdió la oportunidad de pelear por medallas, luego de que sus genitales terminaron derribando la barra horizontal, generando distintas reacciones en las redes sociales, en donde no se dejó pasar lo acontecido.

El local había logrado una buena ejecución, pero sufrió el accidente que quedó grabado en la transmisión oficial de los Juegos Olímpicos, siendo un clip que comenzó a recorrer por internet rápidamente, al ser considerado algo insólito, por la forma en que ocurrió.

Esto no le permitió quedarse entre los primeros nueve puesto, cayendo a la posición 12, quedando sin oportunidad de ganar una medalla, pero pese a no tener una medalla parece que será recordado en la historia de los Juegos Olímpicos, aunque no será por una cuestión meramente deportivo.

El atleta local quedó eliminado en la clasificación luego de derribar la vara con sus partes íntimas

Lo que si fue un hecho es que los memes y reacciones no faltaron, colocándose rápidamente como una tendencia en México, en donde no perdonaron lo ocurrido.

Los memes y reacciones a lo ocurrido con el garrochista francés

[Captura de pantalla]

El momento quedará grabado en la historia de los Juegos Olímpicos

[Captura de pantalla]

[Captura de pantalla]

Lo único que lamentan los franceses es no tener a ningún representante en la lucha directa por las medallas

[Captura de pantalla]

Quedó por debajo de su compatriota Thibaut Collet, quien consiguió un registro de 5.70m, mientras que Ammirati se quedó con 5.60m como mejor marca.

[Captura de pantalla]

[Captura de pantalla]

La final será el próximo lunes 5 de agosto a las 11:00 hrs (tiempo centro de México).