Quién es Mary José Alcalá, la atleta olímpica y funcionaria que respondió a Ana Gabriela Guevara por falta de medallas en París 2024

Mary José Alcalá, destacada clavadista mexicana/ (Mexsport)

El día de ayer, Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, mostró una firme postura en respuesta a las recientes declaraciones de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Durante el fin de semana, Guevara había afirmado que los atletas mexicanos ya habían perdido medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En respuesta a estas declaraciones, Alcalá señaló: “No hay que olvidar, hay que anotar placas para saber qué es lo que tenemos que lograr porque cuando tú señalas cosas innecesarias que se perdieron ya tantas medallas, no puedes perder lo que no construiste”. La crítica de Alcalá no se quedó únicamente en la afirmación de Guevara, sino que también hizo referencia a Kiril Todorov, quien aún se autodenomina presidente de la Federación Mexicana de Natación a pesar de enfrentarse a un proceso judicial por peculado y malversación de fondos.

declaraciones de Ana Gabriela Guevara/ (X/ @CONADE)

Alcalá insistió en que “cuando tú no construiste para que ellos llegaran con muchísima más facilidad a París y que también no puedes cuando no construyes y prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas, eso que ya que puedo decir, se están dando los resultados y los muchachos están bien”. Estas declaraciones se realizaron al finalizar la competencia de clavados en la que Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron plata en Trampolín 3m sincronizado varonil.

Trayectoria de Mary José Alcalá

María José Alcalá Izguerra es una atleta olímpica y actual servidora pública de México. Nació en la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1971 y desde el 2021 fue elegida como la primera presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Mary José Alcalá, destacada clavadista mexicana y actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), ha tenido una carrera impresionante tanto en el ámbito deportivo como en el político. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado su capacidad para sobresalir en diferentes campos, y su reciente elección como la primera mujer en presidir el COM marca un hito importante en los 98 años de historia de la organización.

Alcalá inició su carrera en los clavados a la temprana edad de ocho años, entrenando en las instalaciones del IMSS en San Juan de Aragón. Fue una pionera en llevar el nombre de México a competencias internacionales, logrando destacadas participaciones en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000. En Seúl, obtuvo el noveno lugar en plataforma individual y el vigésimo en trampolín. Su actuación mejoró en Barcelona al quedar en sexto lugar en plataforma. En Atlanta, alcanzó el decimotercer lugar en trampolín y el decimoséptimo en plataforma. Finalmente, en Sídney, logró el trigésimo lugar en plataforma y el sexto en clavados sincronizados en trampolín junto a Jashia Luna, y el octavo lugar en plataforma junto a Azul Almazán.

La destacada carrera deportiva de Mary José Alcalá no terminó con sus participaciones olímpicas. La alberca del Centro Social y Deportivo Antonio Caso en la Ciudad de México lleva su nombre desde 2020, en reconocimiento a su trayectoria y a sus comienzos en este deporte. Este homenaje refleja su influencia y legado en el ámbito deportivo nacional.

En el aspecto académico, Mary José Alcalá es licenciada en derecho y cuenta con una maestría en administración pública. Su preparación académica y su compromiso con el deporte la llevaron a desempeñarse como directora de la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), posición desde la cual impulsó diversas iniciativas para el fomento del deporte en México.

Su incursión en la política inicia desde 2021,con el nombramiento de Alcalá como diputada federal por el estado de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México, y preside la Comisión del Deporte en la LXV Legislatura.