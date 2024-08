“No me temblará la mano para mandarte a la mier...”: Javier Aguirre lanza advertencia a Christian Martinoli

Martinoli fue advertido por Aguirre sobre el concepto de recibir criticas. (Captura de pantalla)

Javier Aguirre ha sido presentado como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, marcando su tercera etapa al frente del Tri. Una de las novedades más destacadas de este nuevo proceso es la inclusión de Rafael Márquez como su auxiliar técnico, generando grandes expectativas entre los aficionados.

En su primera entrevista tras el anuncio, Aguirre habló con los comentaristas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García. Con su característico humor, Martinoli y García lograron sacar algunas carcajadas tanto de Aguirre como del Káiser michoacano, pero también abordaron temas serios que preocupan a la afición.

Uno de los puntos más discutidos en los procesos anteriores de Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano fue la disciplina dentro del equipo. Martinoli no dudó en preguntar a Aguirre si sería capaz de mantener la disciplina entre los jugadores convocados. Fiel a su estilo directo y ocasionalmente rudo, el Vasco respondió con firmeza.

Reuters

“No (me temblará la mano), no, ni para mandarte a la mierda a ti también”, dijo entre risas Aguirre, dejando claro que no dudaría en tomar decisiones drásticas si fuera necesario.

El comentario no amedrentó a Martinoli, quien respondió: “Lo entiendo, me queda claro, pero será recíproco, tampoco creas que me voy a quedar callado. Me caes a toda madre, pero ojo”.

La entrevista también abordó la cuestión de la influencia externa en la selección de jugadores. Martinoli preguntó si Aguirre aceptaría que le impusieran o sugirieran futbolistas para el equipo. El timonel del Tri fue tajante en su respuesta, reafirmando su autonomía en las decisiones.

Javier Aguirre y Rafael Márquez son presentados como director técnico y auxiliar técnico de la selección de fútbol de México. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 1 de agosto de 2024. REUTERS/Henry Romero

“Si me haces esa pregunta es porque no me conoces, cabrón. Cero. Si algo tengo, mi único patrimonio es mi cuerpo técnico y mi equipo. Tranquilos, que los que decidiremos seremos nosotros, y ya está”, finalizó Aguirre, subrayando su compromiso con mantener la integridad y la independencia en la gestión del equipo.

Con este nuevo comienzo, Javier Aguirre y Rafael Márquez se enfrentan al desafío de llevar a la Selección Mexicana a un desempeño destacado en el Mundial 2026. La firmeza de Aguirre y la experiencia de Márquez serán fundamentales para superar los retos que se presenten en el camino hacia el éxito del Tri.