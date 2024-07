Periodista asegura tener pruebas de las ayudas arbitrales que recibe el Club América

Periodista de ESPN aseguró tener pruebas de los mensajes que le mandan a los árbitros para ayudar al América. (Mexsport)

El Club América no la ha pasado bien en las primeras jornada del Apertura 2024, en las que registro dos derrotas y una victoria, sin embargo, tras su último encuentro ante Tigres, un periodista ha asegurado tener las pruebas de que al equipo lo ayudan los árbitros por “ordenes de arriba”.

Las Águilas son el vigente bicampeón de la Liga Mx, aunque no la han pasado bien en el arranque del torneo, sobre todo por las bajas que han tenido. Su último encuentro lo perdieron contra los dirigidos por Veljko Paunovic, con un gol de Marcelo Flores, en un encuentro en donde existió polémica respecto a las decisiones arbitrales, ya que de acuerdo con distintos expertos, no se le marcaron dos penales a los de Coapa.

A días de lo ocurrido, el periodista Hernán Pereyra, de ESPN, reveló que cuenta con las pruebas para demostrar que a los azulcremas los han apoyado a ganar campeonatos, con mensajes que son mandados a los árbitros desde “arriba”. Señaló que tiene fuentes dentro del arbitraje que le han confirmado esto.

Las Águilas han sido señalados en distintas ocasiones por presuntas ayudas arbitrales. (Mexsport)

“Alguien me lo dijo, alguien que esta muy metido en el arbitraje. Mensajes llegan de arriba. ‘El América, vamos a ver cómo ayudarlo, a darle la mano”, compartió Hernán durante una conversación con Mauricio Pedroza en un programa de ESPN. Recalcó que no se trata de amaños, pero si de mensajes que se le envían a los uniformados, sin embargo, al final de su intervención detalló que su “fuente” no se animaría a decirlo públicamente.

Estas declaraciones causaron distintas reacciones entre los aficionados del América, aunque como en otros casos, piden que se muestren las pruebas, ya que en todo caso solo son dichos.