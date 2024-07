Quién es Paola Morán, la velocista que rompe récords ahora busca coronarse en el podio de París 2024

Paola Morán es considerada la sucesora de la ahora ex-atleta Ana Guevara, quien ganó la medalla de plata en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. -(Instagram / paolamorane)

Pese a polémicas por falta de apoyo y favoritismos de parte de la directora de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Paola Morán es la promesa del atletismo mexicano para conseguir la medalla en la carrera de 400 metros dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Paola Morán, de 27 años de edad, denunció hace poco más de un mes -el 5 de junio- cuando faltaban pocos días para el cierre de clasificación para los Olímpicos de este año, que había desinterés y favoritismo desde la CONADE, presidida por la ex-atleta Ana Gabriela Guevara, para respaldar su participación en la contienda mundial.

Sin embargo, la oriunda de Jalisco se ha propuesto escribir su propia historia y ser la nueva mexicana coronada como campeona mundial de su categoría. Antes de Paola Morán, fue Guevara quien obtuvo el oro en atletismo de 400 metros durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, hace exactamente 20 años.

Subir al podio luego de Tokio 2020

Originaria de Guadalajara, Paola Morán se ha consolidado como una de las grandes promesas del atletismo a nivel mundial.

La originaria de Guadalajara se ha consolidado como una de las grandes promesas del atletismo a nivel mundial. Según su semblanza en la página de los Juegos Olímpicos, su carrera comenzó inesperadamente en Inglaterra durante una estancia escolar, donde un profesor reconoció su talento y le aconsejó dedicarse a este deporte al regresar a México.

Desde sus primeros pasos en el CODE Jalisco, Morán tuvo un rápido ascenso en competencias importantes. A los 17 años, hace 10 años, compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín 2014, y al año siguiente participó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Su escalada continuó al formar parte del Mundial sub-20, alcanzando las semifinales en los 400 metros planos.

Inicialmente, Morán se destacó en vallas y relevos cortos, pero luego decidió especializarse en los 400 metros planos, donde ha cosechado sus mayores logros. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 consiguió la medalla de plata y posteriormente, en la Universiada (Juegos Universitarios) del mismo año, se colgó la medalla de oro. En el Mundial de Doha estuvo a escasas centésimas de alcanzar la final.

El mejor tiempo de Paola Morán en los 400 metros planos es de 50,58 segundos.

Su carrera tocó un punto clave e importante al participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tiene como meta futura los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras quedar eliminada en las semifinales hace cuatro años, Morán trabajó intensamente para mejorar su desempeño y asegurar su lugar en París. La atleta ha declarado que en Tokio no tuvo una preparación óptima debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19, lo que afectó su rendimiento. En esta ocasión, Morán ha reflejado en sus redes sociales que se encuentra determinada a mantener un alto nivel de competitividad para tener una oportunidad real de subir al podio.

Aunque Paola Morán ha conseguido su clasificación a JO de París 2024 luego de cronometrar un tiempo de 50.58 segundos en los 400 metros planos, superando la marca mínima de 50.95 segundos necesaria para asegurar su participación, deberá darlo todo de sí para mejorar su actuación y superar el legado de Ana Gabriela Guevara.

El récord de Paola Morán que desbancó a Ana Gabriela Guevara

Morán ha declarado en diversas ocasiones que está buscando construir su propia trayectoria y no ser comparada constantemente con otros atletas, especialmente con su predecesora en la disciplina atlética, Ana Gabriela.

En 2023, Morán rompió el récord nacional impuesto por la actual directora de la CONADE en 1998. (Infobae/ Jovani Pérez)

Sin embargo, es difícil evitar la comparación, sobre todo porque Paola Morán ha superado las marcas que hace más de dos décadas forjó la actual dirigente de la CONADE cuando se encontraba activa en el atletismo. El pasado 24 de julio de 2023, Paola Morán estableció un nuevo récord nacional mexicano en los 400 metros planos, desbancando la marca que ostentaba Ana Gabriela Guevara desde 1998.

La atleta cronometró 51.03 segundos durante el Campeonato Nacional de Atletismo celebrado en Puebla, superando el tiempo de 52.12 segundos registrado por Guevara el 19 de junio de 1998 en León, Guanajuato. La marca de Guevara había permanecido imbatida por 25 años. Sin embargo, Morán logró romper este récord histórico, demostrando su gran capacidad atlética. A pesar de este logro, el mejor tiempo personal de Guevara, 48.89 segundos, obtenido en el Campeonato Mundial de Atletismo de París 2003, sigue siendo el más rápido en la historia del atletismo mexicano.

Morán, que hasta ahora registra su mejor cronometraje en los 50.58 segundos, ha demostrado un impresionante desarrollo en su carrera deportiva, y sus logros consecutivos -como participar en dos ediciones de los Olímpicos de forma ininterrumpida-, la colocan como la nueva promesa mexicana del atletismo internacional.

Paola Morán, una atleta EXATEC

Paola Morán fue estudiante de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, al mismo tiempo que se consolidó como una deportista de alto rendimiento, pues combinó sus estudios universitarios con su carrera como velocista olímpica. “Siempre he sido muy organizada con mis tiempos”, mencionó la profesional del deporte cuando aún cursaba la carrera.

Paola Morán participará por segunda vez consecutiva en los Juegos Olímpicos. -(REUTERS/Lucy Nicholson)

Un día típico para Paola era muy agitado. “Hago siempre 2 sesiones de entrenamiento por día; una en la mañana y otra en la tarde. Y eso lo combino con la escuela, las clases que tengo en ese día, más las tareas o proyectos y comidas, porque tengo que comer 5 veces al día, y descanso”, explicó en una entrevista que tuvo con la institución educativa en 2021. La rutina incluía entrenar en el gimnasio temprano en la mañana y luego en la pista del campus en la tarde.

Paola reconocío que la mayoría de los atletas de alto rendimiento no pueden combinar sus entrenamientos con estudios universitarios. Sin embargo, consideró la adaptabilidad como clave: “Hago muchas modificaciones. Si tengo una clase temprano, entreno un poquito más tarde o me levanto muy temprano para la sesión de la mañana, que casi siempre es gimnasio”.

La estudiante y atleta recibió apoyo importante del Tec para compatibilizar ambos mundos. “Si no fuera por ese apoyo hubiera sido imposible estar a este nivel”, reconoce. Morán se especializa en Nutrición y Bienestar Integral, lo cual considera de gran ayuda para su carrera deportiva: “Mi carrera de nutrición se relaciona mucho con el deporte que practico; por lo mismo, sé cómo cuidarme. Tengo una nutrióloga, pero a veces le combino algunos alimentos que sé”. Por ello mismo, apuntó que el futuro le gustaría trabajar desde la nutrición con atletas mexicanos.

La importancia de la persistencia y la motivación fue una constante que Morán no dejó nunca de lado. “Todos tenemos fracasos y trabas, pero lo que me ha permitido llegar al nivel donde estoy ha sido persistir y persistir”, menciona. Subrayó también, en su entrevista cuando todavía era alumna del Tec, el valor del equilibrio entre sus actividades: “Creo que hay tiempo para todo mientras no pierdas el tiempo en cosas que no son necesarias. A veces tengo que dejar de hacer actividades para poder hacer lo importante”.