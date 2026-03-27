México

Edwin Luna reacciona a las comparaciones con Christian Nodal tras su cambio de imagen

El líder de La Trakalosa de Monterrey aclaró, con mucha sinceridad, cómo vive la ola de comentarios sobre su nuevo look

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(IG: @nodal // @edwinlunat)
Edwin Luna responde a las comparaciones con Christian Nodal tras su reciente cambio de imagen en el regional mexicano. (IG: @nodal // @edwinlunat)

El cantante Edwin Luna ha respondido a quienes lo comparan con Christian Nodal tras su reciente cambio de imagen, una situación que ha generado comentarios en redes y medios.

En un reciente encuentro con los micrófonos del programa Hoy, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey abordó el tema con una postura reflexiva y defendió su identidad artística.

(IG: @edwinlunat)
El vocalista de La Trakalosa de Monterrey afirma que las comparaciones son naturales cuando un artista transforma su apariencia. (IG: @edwinlunat)

Opinión de Edwin Luna sobre las comparaciones

El intérprete de regional mexicano expresó que considera naturales las comparaciones cuando un artista decide modificar su apariencia. “Yo, es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. Respeto todo lo que dicen, pero en mi opinión, yo creo que siempre que te atreves a hacer un cambio, va a haber comparación. Siempre va a suceder, sea en lo que sea”, afirmó.

El cantante también subrayó la importancia de la autenticidad y señaló que, pese a las similitudes externas, “la esencia de cada compañero, artista o de tu servidor, eso es lo que al final no se pierde y lo que no se puede imitar”.

Frente a los comentarios sobre el uso del sombrero, explicó que este elemento tiene un significado cultural para él. “Muchos me dicen: ‘Es que, pues es por el sombrero, porque no usaba sombrero’. Bueno, el sombrero en mi ciudad natal, en Monterrey, es parte de la cultura. El sombrero, la bota, el cinto vaquero. Yo soy una persona que me encanta montar a caballo, o sea, venimos de otra cultura”, declaró.

(IG: @edwinlunat)
Edwin Luna destaca la importancia de la autenticidad y defiende que la esencia de cada artista no puede ser imitada. (IG: @edwinlunat)

Trayectoria y estilo de Edwin Luna

Luna ha construido su carrera en el género regional mexicano, especialmente al frente de La Trakalosa de Monterrey. El artista ha defendido sus raíces y costumbres norteñas, las cuales considera parte de su identidad. “Yo soy una persona que me encanta montar a caballo”.

Asimismo, compartió que su transformación física comenzó por motivos de salud. “Primero empecé a bajar de peso, por la tiroides empecé a subir mucho de peso, me empecé a cuidar y como que me compacté”.

Posteriormente, decidió realizarse un injerto capilar y prestar más atención a su alimentación y bienestar general.

A raíz del proceso, Edwin Luna notó cambios en su imagen personal, incluyendo el crecimiento de bigote y barba, algo que nunca había experimentado antes.

“En los treinta y ocho años de edad que tengo, jamás me había salido. Entonces, cuando empezó a brotar poquito, mis hijos fueron los primeros en decir: ‘¿Por qué no te lo dejas, papá? A ver si te ves diferente’”.

El cantante dio a conocer que hace unos días fue diagnosticado con TDAH
La transformación de imagen incluyó injerto capilar y el crecimiento de barba y bigote por primera vez en su vida. Foto: Cuartoscuro

Trayectoria y características de Christian Nodal

Christian Nodal es reconocido por su juventud y por el auge que ha tenido en los últimos años dentro del regional mexicano. Luna se refirió a él como “un joven talentasazazo”, mostrando respeto por su colega y la huella que ha dejado en el público.

Ambos artistas comparten el gusto por la música norteña y el uso de elementos como el sombrero, pero provienen de contextos distintos. Mientras Luna resalta la influencia de Monterrey y sus tradiciones, Nodal ha desarrollado un estilo propio que lo distingue entre las nuevas generaciones del género.

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