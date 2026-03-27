Edomex implementará operativo de seguridad durante Semana Santa con más de mil 600 elementos

Las autoridades afirmaron que habrá presencia en más de 4 mil centros ceremoniales. Crédito: SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) anunció el despliegue de un operativo especial de seguridad durante Semana Santa con la participación de más de mil 600 elementos de la Policía Estatal, en respuesta al incremento esperado de visitantes en la entidad durante el periodo vacacional

El dispositivo, que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 12 de abril, busca mantener el orden público y la protección tanto de residentes como de turistas, informó la dependencia a través de un comunicado publicado este 26 de marzo.

De acuerdo con la SSEM, el dispositivo contará con lo siguiente:

Mil 682 elementos de la Policía Estatal

400 vehículos

25 binomios caninos

25 equinos

Las autoridades destacaron que la cobertura se extenderá a 132 centros turísticos y de esparcimiento, además de 20 rutas turísticas dispuestas en carreteras y vías principales.

La vigilancia se enfocará en zonas de alta afluencia, como parques ecoturísticos, balnearios, presas, centros arqueológicos, así como en los denominados Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto.

Dispositivo especial en centros religiosos y puntos de concentración

El operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México también contempla una amplia presencia policial en espacios religiosos, con vigilancia en 4 mil 651 centros.

El personal estatal resguardará la seguridad en 230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, actividades que, según el comunicado de la dependencia, reunirán a más de 394 mil 333 asistentes.

Los elementos estarán presentes en puntos estratégicos y patrullajes. Crédito: SSEM

Las autoridades indicaron que se reforzará la supervisión en más de 6 mil cajeros automáticos, puntos que suelen registrar mayor movimiento durante periodos vacacionales.

Para fortalecer la atención a visitantes nacionales y extranjeros, la SSEM instalará dos módulos de orientación y auxilio. Uno estará en Toluca, ubicado en el Museo Torres Bicentenario, mientras que el segundo se localizará en Atlacomulco, cerca de la plaza de cobro El Cotecito. Según autoridades, estas instalaciones forman parte del programa “Héroes Paisanos”, destinado a ofrecer asistencia a personas provenientes de otros estados o del extranjero.

Coordinación y protocolos de actuación

Elemento estatal patrullando en el Pueblo Mágico de Tonatico. Crédito: SSEM

Autoridades subrayaron que la actuación de los agentes involucrados se apegará estrictamente al marco jurídico vigente y a los protocolos de respeto a los derechos humanos.

La SSEM contará con el respaldo de diferentes policías municipales y de las unidades de tránsito de los municipios, lo que permitirá coordinar la trazabilidad de los dispositivos viales y la vigilancia en zonas de mayor flujo vehicular.

La dependencia estatal reiteró que el objetivo central de este operativo es garantizar la paz social y el orden público en las comunidades y destinos turísticos del Estado de México durante la Semana Santa.

Las acciones anunciadas buscan anticipar posibles riesgos asociados al aumento de visitantes y facilitar la atención a los asistentes que participen en eventos religiosos o actividades recreativas en la entidad.