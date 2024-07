Éste es el estadio donde se jugará la final de la Copa América 2024

Hard Rock Stadium albergará el Perú vs Argentina y la final de la Copa América 2024.

Después de una semifinal aguerrida, la Selección de Colombia selló su pase a la gran final de la Copa América 2024 tras imponerse por la mínima diferencia a su similar de Uruguay. De esta manera, todo se encuentra listo para que Argentina y Colombia definan en Miami al monarca del certamen continental. Por ello, es buen momento para conocer más a fondo los detalles del estadio que albergará el partido definitivo el próximo domingo 14 de julio.

Con una capacidad para 65,300 espectadores, el Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 bajo el nombre de Joe Robbie Stadium en honor al primer dueño de los Miami Dolphins. Desde entonces ha pasado por múltiples transformaciones y nombres a lo largo de los años, desde ser conocido como Pro Player Stadium, Dolphin Stadium, y Sun Life Stadium, hasta su actual denominación en 2016, cuando la cadena de restaurantes Hard Rock adquirió los derechos de nombre.

Jun 29, 2024; Miami, FL, USA; a general view of the stadium before a Copa America group stage match between Argentina and Peru at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Ubicado en Miami Gardens, la sede para la final del próximo domingo puede presumir de haber albergado 6 ediciones del Super Bowl: 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 y 2020. Además del fútbol americano, el recinto ha tenido una gran participación en otros deportes muy atractivos para los fanáticos: desde 2019 es la sede del Masters 1000 de Miami (en la primera edición disputada allí, fue campeón el mítico Roger Federer), y desde 2022 hay un circuito de Fórmula 1 que tiene al estadio como su centro.

A lo largo del torneo, el inmueble albergó el duelo del Grupo C entre Uruguay y Panamá el 23 de junio, cotejo que culminó con una goleada charrúa por 4-1. Luego, el 29 de junio en actividad del Grupo A, la ‘Albiceleste’ se vio las caras con Perú y pese a no contar con Lionel Messi en la cancha, no tuvieron mayor inconveniente para imponerse 2-0 a la ‘Bicolor’.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: The flag of Uruguay flies outside the stadium prior to the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Remodelación

En 2016, este escenario que se ha ido renovando a lo largo de estos más de 35 años, se inundó de arte, con murales bellísimos pintados por importantes personalidades de todo el mundo. En un tema ajeno al deporte, en octubre de este año, los fanáticos de Taylor Swift podrán verla en acción como parte de The Eras Tour.

En 2026, el Hard Rock Stadium también formará parte de la Copa Mundial de la FIFA: será sede de cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto. Un total de siete partidos.

May 3, 2024; Miami Gardens, Florida, USA; General view of turn one with the Hard Rock Stadium during F1 practice at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports