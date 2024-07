COM insiste en el adeudo de Ana Gabriela Guevara y CONADE por reservaciones para París 2024

Ana Gabriela Guevara negó supuesto adeudo para el hospedaje de funcionarios en París 2024 (Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) está envuelta en una nueva controversia a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024. En días recientes se filtró información de que Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, se habría negado a pagar la reservación de hospedaje para los funcionarios mexicanos que estarán en Francia y que podrían hacer uso de las instalaciones de la villa olímpica.

De acuerdo con la CONADE, culpabilizó al Comité Olímpico Mexicano (COM) de hacer la reservación de manera arbitraria sin consultar al personal de la comisión deportiva. Ante estos señalamientos, el Comité Olímpico descartó tal acusación.

Con el riesgo de que la directora de la CONADE pierda su acreditación para París 2024, el COM señaló este 8 de julio por medio de un comunicado que en ningún momento realizó la reservación ante el Comité Organizados de París 2024 de manera “arbitraria”, como acusó la institución dirigida por Ana Guevara.

“La decisión del hospedaje en los hoteles designados por el Comité Organizador Juegos Olímpicos París 2024 no fue una decisión unilateral por parte del COM”, expresaron en un boletín de prensa.

Comunicado COM a CONADE por las reservaciones para París 2024 (X/ @COM_Mexico)

Además, aclararon que en ningún momento solicitaron un pago de un millón 200 mil pesos por concepto de hospedaje —como la CONADE describió en un comunicado que compartió el 7 de julio— sino que proporcionaron la información que personal de los Juegos Olímpicos París 2024 les hicieron llegar, el dinero tendría que ser depositado al Comité Organizador y no al COM, como acusó CONADE.

“Es falso que el COM haya solicitado recibir el pago como se menciona en el comunicado de CONADE, ya que fueron enviados los costos y el número de cuenta del Comité Organizador Juegos Olímpicos París 2024 como se hace constar en los oficios enviados por el COM y recibidos por la CONADE”.

Cabe recordar que este tema surgió luego de que Beatriz Pereyra, de Proceso, publicó una investigación que evidenció el adeudo de 75 mil euros con el Comité Organizador y el COM para el pago de las habitaciones que usaría Ana Gabriela Guevara, su acompañante y tres funcionarios más de la CONADE.

El COM le detalló a la CONADE las fechas para reservar y cancelar, por lo que no fue una decisión unilateral REUTERS/Luis Cortes

CONADE pudo cancelar reservaciones para París 2024, según COM

Otro de los puntos que acusó la institución que dirige Ana Guevara fue que nunca se les informó de las fechas para cancelar las reservaciones de habitaciones, por lo que culpabilizaron al COM de tal gasto. Sin embargo, el Comité Olímpico aclaró este punto.

En todo el proceso, el COM le detalló a la CONADE las fechas para reservar y cancelar, por lo que no fue una decisión unilateral, la fecha límite para cancelar fue el 15 de septiembre de 2023, hasta ese momento, Ana Gabriela Guevara y su personal no expresó alguna postura de rechazar las reservaciones hechas previamente.

La directora de la CONADE se niega a pagar las reservaciones para habitaciones en París Foto: Jovani Pérez

“Las reservas anticipadas y posterior cancelación de las mismas, sí constituyen un compromiso adquirido desde el momento de la reservación. La fecha máxima para cancelación fue el 15 de septiembre de 2023 sin penalidad y en enero de este año con una penalidad mínima por cancelación, fechas de las cuales la CONADE sí tenía conocimiento”, agregó.

Fue hasta el 27 de marzo de 2024 que CONADE pidió la cancelación de las reservaciones, decisión que ya estaba en fuera de tiempo para proceder. Por lo que el COM se limitó a cumplir con el procedimiento para liquidar las reservaciones e informar a la institución al respecto.

“En la minuta de trabajo del 27 de marzo del presente año (2024) firmada por el COM y CONADE, piden por primera vez la cancelación de las reservaciones de hospedaje lo cual estaba fuera de tiempo”, finalizaron.