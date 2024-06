Marc Crosas y David Faitelson protagonizan fuerte pelea en redes sociales: “Aporta algo, no seas el mismo mediocre”

El periodista estalló tras las declaraciones del exfutbolista español en donde aseguró que no aporta nada al análisis de la Selección Mexicana. (Jovani Pérez / Infobae)

El partido entre México y Jamaica trajo consigo una serie de disgustos y enfrentamientos entre los fanáticos de la Selección Nacional. Además de la falta de gol, el equipo generó tensión entre el polémico David Faitelson y el exfutbolista Marc Crosas quienes se enfrascaron en una pelea desde sus redes sociales.

Pese a que el TRI logró debutar en la Conmebol Copa América 2024 con triunfo sobre su similar de Jamaica, el funcionamiento del plantel dirigido por Jaime Lozano no dejó contentos a los aficionados y, mucho menos, a los comentaristas deportivos.

Todo inició durante la transmisión de Televisa Deportes Network cuando Faitelson mostró su descontento con las acciones entre la Selección Mexicana y los jamaicanos a quienes pudieron vencer con un solitario gol de Gerardo Arteaga con un disparo desde el área grande, situación que no fue del agrado del exnarrador de ESPN.

Gerardo Arteaga (centro) celebra tras anotar un gol para México en el partido contra Jamaica por el Grupo B de la Copa América, el sábado 22 de junio de 2024, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)

¡Hay tiro! Los comentaristas se hacen de palabras

Aunque es bien sabido que David Faitelson suele realizar duras críticas al equipo nacional, a sus jugadores y al cuerpo técnico, en esta ocasión su compañero de trabajo, Marc Crosas, no estuvo de acuerdo con lo que dijo del tricolor y arremetió contra él sin importarle la polémica. Fue desde su cuenta de Twitter, ahora X, en donde expresó: “Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, David Faitelson. ¿Pero a los mexicanos?”, esto luego de que mostrara su inconformidad con la lista de seleccionados que hizo “Jimmy” Lozano para el torneo continental más importante.

El español cuestionó al periodista mexicano sobre sus fuertes críticas en contra de la Selección Mexicana. (Captura de Pantalla)

Ante ello, el periodista no tardó en responder los cuestionamientos del exjugador de Cruz Azul destacando que sus comentarios no generan una diferencia, igual que su paso por el fútbol mexicano.

“Crosas: me da mucho gusto que estés muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX… Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el “back up” de la transmisión, es tu lugar, sin duda…”, externó.

El periodista no se guardó nada y respondió de manera tajante al exjugador del Barcelona. (Captura de pantalla)

El conflicto escaló a una nueva publicación en donde Crosas aseguró que Faitelson lleva más de 30 años en los medios “sin aportar absolutamente nada”, a lo que el experimentado comunicador indicó que ya no quería seguir con la discusión y pidió terminar el enfrentamiento pues su compañero es “un mediocre”.

La riña subió de tono conforme respondían cada uno de sus comentarios. (Captura de pantalla)

Así ha sido la historia entre México y Jamaica en el fútbol

La historia entre la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección de Fútbol de Jamaica se remonta a

El primer encuentro oficial entre ambas selecciones se realizó el 22 de noviembre de 1965 en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 1966, donde México se impuso por 3-2 en Kingston. Desde entonces, han disputado numerosos encuentros en torneos relevantes como la Copa de Oro de la CONCACAF, las eliminatorias mundialistas y otros torneos regionales.

Uno de los encuentros más recordados fue en la Copa de Oro de 2015, donde Jamaica sorprendió a México al avanzar a la final por primera vez en su historia, aunque finalmente el título fue para México. En 2017, las selecciones se vieron nuevamente las caras en la Copa de Oro, resultando en la victoria de Jamaica por 1-0 en semifinales, marcando un hito importante para el equipo caribeño.

En los últimos años, los partidos entre México y Jamaica han mantenido un tono competitivo y han servido para demostrar el creciente nivel de fútbol en la región de la CONCACAF. La rivalidad ha generado un sano y respetuoso espíritu deportivo entre ambas naciones, con cada encuentro aportando nuevos capítulos a su historia compartida en el fútbol.