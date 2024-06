Jugadores del Columbus Crew son víctimas de la venganza de Moctezuma previo a la final ante Pachuca

El cuadro estadounidense no pudo ocultar su tristeza al perder ante los de la Bella Airosa. (Mexsport)

En el Columbus Crew, alrededor de 20 integrantes del equipo y del staff reportaron diarrea durante su visita a México, previo a la final que disputaron contra el Pachuca en la Concacaf Champions Cup. El equipo de la Liga MX venció por 3-0, en una jornada que resultó particularmente difícil para los visitantes debido a problemas de salud inesperados.

“Entre dos días, tuvimos a más de 20 personas enfermas, con diarrea toda la noche. No es casualidad que 20 personas se enfermen, no quiero culpar a nadie, ni excusarse del resultado, creo que nos afectó. Se vio que físicamente no estábamos bien. Algunos chicos pasaron dos noches sin dormir. Son algunas cosas para que mejoren, venimos a jugar futbol, mientras más igualadas están las cosas, siempre vamos a tener un resultado más justo”, comentó Cucho Hernández, después de caer contra los Tuzos en el Estadio Hidalgo.

Columbus Crew llegó a México con grandes expectativas para enfrentar la final de la Concacaf Champions Cup contra el Pachuca. Los jugadores se prepararon con máscaras de oxígeno y aditamentos que simulaban la altura geográfica del estado de Hidalgo. A pesar de estos preparativos, la salud de muchos miembros del equipo se deterioró gravemente debido a un aparente brote de enfermedad gastrointestinal.

Los Tuzos levantaron la copa y lograron el boleto al Mundial de Clubes 2025. (Mexsport)

“El Pachuca realmente se lo merece, es mérito de ellos, desde ayer tuvimos problemas, tuvimos diarrea, no merecimos vencer”, reconoció Wilfried Nancy, entrenador del Columbus Crew. Estas palabras reflejan la frustración y la impotencia del equipo al no poder desempeñarse a su nivel habitual debido a las condiciones adversas de salud.

La situación fue particularmente desafiante porque la enfermedad afectó tanto a los jugadores como al personal técnico. Las condiciones de salud del equipo afectaron significativamente su rendimiento en el campo, como señaló Hernández al hablar de la falta de descanso y el malestar físico generalizado que sufrieron.

A pesar de las dificultades, el Columbus Crew mostró un espíritu deportivo al reconocer el mérito del Pachuca en su victoria. La preparación del equipo estadounidense incluyó medidas para adaptarse a la altura y el clima, pero no pudieron anticipar el problema de salud que enfrentarían.

¿Qué es la Venganza de Moctezuma?

La “venganza de Moctezuma” es un término coloquialmente utilizado en México y otros países para describir los problemas gastrointestinales que pueden experimentar los turistas al visitar México. Generalmente, se refiere a la diarrea y otras molestias estomacales que resultan del consumo de agua o alimentos contaminados, a los cuales los turistas no están acostumbrados.

El nombre hace referencia a Moctezuma II, el emperador azteca que gobernaba cuando Hernán Cortés y los conquistadores españoles llegaron a México. La idea detrás del término es una especie de “venganza” simbólica del antiguo emperador azteca contra los extranjeros que invaden su tierra, aunque, por supuesto, es solo una expresión popular y no tiene base histórica ni científica.

Los síntomas de la “venganza de Moctezuma” pueden incluir:

Diarrea: Este es el síntoma más común. Dolor abdominal: Calambres y dolor en el estómago. Náuseas y vómitos: Sensación de malestar y posibles episodios de vómito. Fiebre: En algunos casos, puede haber un ligero aumento de la temperatura corporal. Deshidratación: Como resultado de la diarrea y los vómitos, puede ocurrir deshidratación.