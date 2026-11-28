Esta zona es concurrida por visitantes y amantes del senderismo, pero ahora se encuenetra cerrada. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/C)UARTOSCURO.COM

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Ante el descenso marcado de temperaturas y las adversas condiciones meteorológicas que prevalecen en las zonas altas del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdoMex) anunció el cierre preventivo, tanto vehicular como peatonal, de los principales accesos hacia el Nevado de Toluca y el tramo que conecta Paso de Cortés con el paraje La Joya/Joyita, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

La medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y la vida de los visitantes, excursionistas y habitantes de las comunidades aledañas.

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De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia estatal, las condiciones climatológicas extremas en ambos puntos de alta montaña representan un riesgo elevado para quienes intentan ascender o transitar por los senderos.

Fenómenos como la caída de aguanieve, lluvias intensas, cristalización de caminos, bancos densos de neblina y rachas de viento gélido reducen drásticamente la visibilidad y aumentan la probabilidad de extravíos, accidentes vehiculares e hipotermia entre los paseantes.

El volcán Popocatépetl presenta sus laderas y cumbre cubiertas de nieve bajo un cielo con nubosidad dispersa.

Despliegue operativo de la Policía de Alta Montaña y Agreste

Para garantizar el cumplimiento de esta restricción y evitar incidentes mayores, elementos especializados de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad mexiquense mantienen una presencia permanente y realizan recorridos de vigilancia estratégica en los puntos de control y veredas de acceso.

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Las autoridades estatales enfatizaron el llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad, abstenerse de intentar ingresar por rutas alternas o brechas no autorizadas y acatar en todo momento las indicaciones del personal de seguridad desplegado en la zona. Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de las cuentas oficiales de la SSEdoMex y de Protección Civil antes de planear cualquier traslado hacia estas áreas naturales protegidas.

El cierre del Nevado de Toluca y del acceso hacia La Joya/Joyita ocurre en un periodo en el que tradicionalmente aumenta la afluencia turística en busca de paisajes invernales. Sin embargo, las autoridades recalcan que subir a zonas de alta montaña sin el equipo técnico adecuado, sin experiencia o bajo alertas meteorológicas activas convierte una actividad recreativa en una situación crítica de rescate.

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En el Cerro de Jocotitlan también se registró caída de nieve (captura Twitter)

Recomendaciones clave para afrontar la temporada invernal en climas extremos

Frente a la llegada de los frentes fríos y las bajas temperaturas características de la temporada invernal —especialmente en municipios ubicados en zonas serranas o cercanos a los volcanes—, Protección Civil y los cuerpos de emergencia recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas tanto en el hogar como durante los traslados:

Vestimenta adecuada mediante el sistema de capas: Utilizar ropa térmica pegada al cuerpo como primera capa, prendas aislantes (como forro polar o lana) como segunda capa, y una chamarra impermeable y cortavientos en el exterior. Es fundamental proteger extremidades con gorro, bufanda, guantes térmicos y calzado antiderrapante e impermeable.

Prevención de intoxicaciones en el hogar: Evitar el uso de anafres, braseros, estufas de leña o calentadores de gas en habitaciones cerradas sin ventilación adecuada, ya que la acumulación de monóxido de carbono es silenciosa y mortal. Si se utilizan calefactores eléctricos, deben mantenerse alejados de cortinas, muebles y ropa de cama.

Cuidado de la salud e hidratación: Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico. Evitar cambios bruscos de temperatura al salir de lugares cálidos hacia la intemperie, cubriendo nariz y boca para no respirar aire gélido de forma directa.

Atención a grupos vulnerables: Poner especial vigilancia en niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o crónicas, asegurando que cuenten con abrigo suficiente y esquemas de vacunación actualizados contra la influenza y el neumococo.

Precauciones al conducir en zonas frías o con neblina: Reducir la velocidad ante la presencia de hielo negro o pavimento mojado, encender las luces de niebla o intermitentes, aumentar la distancia de seguridad respecto a otros vehículos y revisar previamente el estado de los frenos, neumáticos, batería y niveles de anticongelante.

Respeto a los cierres de montaña: Nunca acudir solo a zonas boscosas o de alta montaña, informar siempre a familiares sobre la ruta exacta y hora estimada de regreso, y respetar sin excepción los acordonamientos establecidos por la Policía de Alta Montaña y Agreste.

Gran parte del territorio mexicano se encuentra bajo la primera tormenta invernal del 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números de emergencia disponibles las 24 horas

En caso de presenciar una situación de riesgo, sufrir algún percance en carretera o requerir auxilio médico o de rescate en el Estado de México y la zona centro del país, la población tiene a su disposición las siguientes líneas telefónicas gratuitas, operativas las 24 horas del día:

911: Número Único de Atención a Emergencias (policía, ambulancias, bomberos y rescate de alta montaña).

089: Denuncia Anónima para reportar situaciones de riesgo o incumplimientos que pongan en peligro a la población.

074: Asistencia vial y auxilio mecánico en autopistas y carreteras de cuota operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

078: Servicio de auxilio turístico y asistencia mecánica en carreteras federales a través de los Ángeles Verdes.

800 713 4147 / 722 215 0115: Líneas de atención de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

Las autoridades reiteran que la reapertura de los accesos al Nevado de Toluca y al paraje La Joya/Joyita en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl dependerá estrictamente de la evolución de las condiciones climáticas y de la evaluación de seguridad que realicen los cuerpos especializados en alta montaña.

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