Alejandra Guzmán actúa en la Arena Ciudad de México en una presentación que concluyó con asistencia en el escenario debido a una lesión de cadera. (Instagram / X)

Guardar

Alejandra Guzmán informó que el percance físico que sufrió durante su presentación en la Arena CDMX no constituye una lesión grave y que mantendrá las fechas programadas de su gira. La artista suspendió el espectáculo del 27 de noviembre tras recibir atención médica en el recinto.

En un comunicado difundido por su equipo, la cantante explicó que el incidente ocurrió sobre el escenario y que requirió asistencia inmediata. “Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo”, indicó el texto.

PUBLICIDAD

La comunicación señaló que Guzmán estaba acompañada por su familia y bajo atención de un médico especializado. El mensaje no detalló el diagnóstico ni precisó el procedimiento médico que recibió después de interrumpir el concierto.

La artista comenzó el show en la Arena Ciudad de México con “Mírala, míralo”, pero tuvo que detenerse pocos minutos después porque no podía levantarse.

El equipo aseguró que Alejandra Guzmán continuará con su gira

El comunicado descartó que el episodio implique una pausa en las actividades de la cantante. “Afortunadamente, no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, afirmó el equipo.

Durante un concierto en la Arena Ciudad de México, la cantante Alejandra Guzmán es auxiliada por sus bailarines y personal de apoyo tras sufrir una complicación física en el escenario.

La declaración deja abierta la situación del concierto suspendido en la Arena CDMX. El equipo indicó que la oficina de la artista, Zignia y el recinto definirán una nueva fecha para la presentación.

PUBLICIDAD

“Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les confirmaremos todo lo necesario”, señaló el mensaje dirigido a quienes asistieron al espectáculo.

La organización tampoco informó cuándo se anunciará la reprogramación ni detalló si se habilitará una opción de reembolso para quienes no puedan asistir a la nueva fecha.

El texto hizo referencia a las personas que acudieron al concierto y reconoció las consecuencias de la cancelación. “Sabemos lo que significa comprar un boleto, organizar el viaje y esperar una noche así durante semanas”, indicó.

“Lamentamos profundamente que no haya terminado como todos queríamos”, añadió el comunicado.

Pidieron evitar especulaciones sobre el estado de salud

El equipo de Alejandra Guzmán solicitó que las actualizaciones sobre su condición médica se difundan únicamente por los canales oficiales de la cantante. También pidió respeto por la privacidad de la artista y de su familia.

PUBLICIDAD

La cantante Alejandra Guzmán actúa sobre el escenario y aparece en un recuadro asistida en una camilla frente a una ambulancia. (Instagram: Alejandra Guzmán / X: Raúl Gutiérrez)

“Con todo respeto, pedimos a los medios de comunicación y al público evitar especulaciones y considerar como válida únicamente la información que se dé a conocer a través de los canales oficiales de Alejandra”, expresó el comunicado.

La petición llegó después de que circularan videos del momento en que Guzmán solicitó ayuda desde el escenario. En una de las grabaciones, la intérprete dijo: “No sé qué hacer. ¿Hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar”.

El incidente ocurrió poco más de dos meses después de que la cantante suspendiera otra presentación, el 19 de septiembre, en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, por una luxación de cadera.

PUBLICIDAD

En esa ocasión, la artista y los organizadores mantuvieron diferencias públicas sobre la reposición del concierto, los pagos y la devolución de las entradas. El comunicado difundido tras la suspensión en Ciudad de México no hizo referencia a ese antecedente.

“Muy pronto volverá a este escenario”

El mensaje cerró con una promesa para el público que esperaba el espectáculo en la Arena CDMX. El equipo afirmó que Guzmán buscará regresar al recinto con el mismo compromiso que mostró antes del incidente.

“Muy pronto volverá a este escenario como se lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes”, concluyó el texto firmado por el equipo de Alejandra Guzmán.

PUBLICIDAD