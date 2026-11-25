Los fans del punk rock podrán disfrutar nuevamente de este icónico festival. (Ocesa)

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La comunidad del punk, el rock alternativo y el mosh pit en México tiene una nueva cita marcada en el calendario. Luego de concretar su esperada primera edición en el país a lo largo de 2026, el emblemático Vans Warped Tour México confirmó de manera oficial que regresará en 2027 para celebrar su segunda edición, consolidando así a la capital mexicana como una parada fundamental dentro de su circuito internacional.

Con este regreso, el encuentro musical apuesta por dar continuidad a una experiencia que trascendió los escenarios para convertirse en un punto de reunión intergeneracional en torno a la música en vivo, el descubrimiento de nuevas propuestas y la energía característica de su audiencia.

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La edición de este 2026 fue todo un éxito. (Facebook Vans Warped Tour)

Fechas clave para asegurar abonos

De acuerdo con el anuncio oficial difundido este 25 de noviembre de 2026, el festival se llevará a cabo los próximos sábado 11 y domingo 12 de septiembre de 2027, repitiendo como sede las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Para quienes buscan asegurar su lugar en esta segunda entrega antes de que se dé a conocer el cartel oficial de bandas participantes, los organizadores detallaron el calendario de comercialización de entradas a través del sistema Ticketmaster. La Preventa Banamex se habilitará el próximo jueves 3 de diciembre de 2026 a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la Venta General dará inicio un día después, el viernes 4 de diciembre de 2026, igualmente desde las 14:00 horas.

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La edición mexicana formará parte de la ruta global que el festival tiene trazada para 2027, la cual contempla únicamente cuatro sedes estratégicas: Washington D. C. (19 y 20 de junio), Long Beach (24 y 25 de julio), Ciudad de México (11 y 12 de septiembre) y Orlando (13 y 14 de noviembre).

De esta manera, la capital del país se mantiene como el único destino fuera de Estados Unidos dentro de la programación del tour, reafirmando el peso del público mexicano para la escena del rock, el punk, el metalcore y los sonidos alternativos.

La pista del Autódromo Hermanos Rodríguez se volverá a encender con bandas legendarias de la escena. (Ocesa)

Un 2026 histórico para los conciertos y festivales en México

El anuncio de la segunda edición del Vans Warped Tour México llega en la recta final de un 2026 que quedará registrado como uno de los años más intensos y diversos en la historia de los espectáculos en vivo en el país. Además del propio debut histórico del Warped Tour en suelo azteca, la cartelera nacional consolidó a recintos como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes como epicentros del entretenimiento en América Latina, logrando reunir a leyendas internacionales y referentes de la escena nacional en un mismo circuito.

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En ese sentido, la primera edición mexicana del festival en septiembre de 2026 dejó la vara muy alta al convocar a un cartel multigeneracional de primer nivel. Durante aquellas dos jornadas inaugurales, el público capitalino vibró con las presentaciones de referentes globales del punk, el pop-punk y el metal como The Offspring, Simple Plan, All Time Low, A Day To Remember, Falling in Reverse, Sublime, Pennywise y Babymetal, quienes encabezaron los escenarios principales ante miles de asistentes.

El 2026 representó el regreso de varias bandas de la escena en México. (Vans Warped Tour MX)

A esta constelación internacional se sumó una poderosa representación del rock alternativo y el punk en español que encendió el mosh pit desde temprano. Bandas emblemáticas como División Minúscula, Allison, Thermo y Los Bunkers reafirmaron la estrecha conexión entre la cultura del Warped Tour y el público latinoamericano, demostrando que la escena local tiene la convocatoria y la energía necesarias para sostener un evento de esta magnitud.

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Con ese precedente de alta demanda y respuesta masiva por parte de los espectadores mexicanos, el retorno del Vans Warped Tour México en septiembre de 2027 promete capitalizar el impulso logrado en su estreno y escribir un segundo capítulo cargado de nostalgia, guitarras distorsionadas y comunidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.