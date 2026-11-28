Deportivo vs Barcelona, EN VIVO: dónde y a qué hora ver en México el partido de la Jornada 14 de LaLiga 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Barcelona visitará al Deportivo de La Coruña este domingo 29 de noviembre, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga.

El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su buena racha y conservar el liderato de la competición, mientras que los locales intentarán aprovechar su condición de anfitriones para conseguir un resultado positivo.

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá un ingrediente especial, pues ambos clubes volverán a enfrentarse por primera vez desde 2018, cuando el Barcelona conquistó el campeonato en Riazor con un hat-trick de Lionel Messi.

Los blaugranas llegan después de conseguir cinco victorias consecutivas, con un balance de 18 goles a favor y cinco en contra. Además, ocupan el primer lugar de la clasificación con 36 puntos, tres por encima del Real Madrid.

Por su parte, el Deportivo suma 15 unidades y atraviesa una racha irregular, luego de empatar sin goles ante el Espanyol y perder 3-1 frente al Alavés. Su principal referente ofensivo es Pierre-Emerick Aubameyang, quien acumula cinco anotaciones en LaLiga.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver Deportivo vs Barcelona en México?

(EFE/Moncho Fuentes)

Los aficionados podrán seguir el partido entre Deportivo y Barcelona en México a través de Sky Sports, en televisión de paga.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportivo vs Barcelona?

(REUTERS/Aziz Karimov)

El compromiso correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 en el estadio Abanca-Riazor, ubicado en La Coruña, España. El silbatazo inicial está programado para las 09:15 horas, tiempo del centro de México, mientras que en España comenzará a las 16:15 horas.